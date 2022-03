Hoy comienza la Cuaresma, periodo de 46 días que concluye el Sábado Santo y que nos rescata del olvido momentos lejanos de la niñez. Aunque los amables lectores puedan suponer que nuestra infancia transcurrió en la remota época del cólera, o en el tiempo de Maricastaña, lo cierto es que al llegar febrero -febrerillo el loco lo llamábamos por sus numerosas veleidades meteorológicas-, anualmente adquiríamos en el colegio -también podía hacerse en las parroquias-, abonando una limosna reglamentada, la Bula de Santa Cruzada. Se trataba de un vetusto documento pontificio de nombre pomposo, con morfología y lenguaje extemporáneos, que permitía a los españoles zafarse, en gran medida, de practicar ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, así como abstinencia -no comer carne- todos los viernes del año, con la excepción de las fiestas de guardar que cayeran ese día de la semana.

Como decimos, la referida Bula era un privilegio otorgado a los católicos españoles, cuya existencia se remontaba a la época de Carlos V, aquel rey de España y emperador de la Germania que se zampaba, los días que estaba más inapetente, dos piernas de cordero bien aderezadas y que, como es lógico, sufría padecimientos gotosos.

En 1966, siendo pontífice Pablo Vl, se abolió la referida Bula y se reestructuró la práctica del ayuno y la abstinencia, mediante la Constitución Painetemini. Aunque dicho documento preceptuaba la única obligatoriedad de abstenerse todos los viernes del año de comer carne y de las sopas que la contuvieran, exceptuando las mantequillas y los lacticinios, la regulación final quedaba en manos de las conferencias episcopales e inclusive al criterio de los párrocos y superiores religiosos.

Evidentemente, se trataba de un paso modernizador en línea con el Vaticano ll, aunque quedasen algunos flecos por dilucidar, como era seguir prohibiendo la carne mientras se podían degustar langostas, caviar, percebes... Pero, quedaba totalmente claro que, tanto el ayuno como la abstinencia, eran formas de sacrificio y manifestaciones ascéticas, penitenciales, que debían compaginarse con obras de caridad y actos de piedad.

Por fin, el catolicismo del siglo XX se acomodaba a la templanza dietética manifestada por san Jerónimo -nada menos que un candoroso Padre de la Iglesia- que en sus epístolas, de las que extraemos dos párrafos, escribió: «Y para que la gula no impida cumplir los preceptos que te indico -se refería al ayuno- come de manera que no quedes del todo harto y puedas, después de comer leer, orar y recitar salmos». O esta otra recomendación: «El principio de la mente despejada y del corazón tranquilo es la abstinencia de la comida, la bebida y de cualquier inútil pensamiento sobre estas cosas».

Es evidente que un cordobés, ebrio de vanidad, amante del euro, popularmente llamado «fray langostino» porque se pirraba comiendo mariscos, no había leído ni por asomo a san Jerónimo.

*Escritor