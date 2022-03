Me gusta Alejandro Sanz, me gusta Raphael. Los respeto y admiro, a cada cual en su estilo y nivel mítico (es que lo de Raphael es incomparable), pero tengo que confesar que después de ver la gala del 28F retransmitida desde el Maestranza de Sevilla acabo de ponerme en YouTube a Rocío Jurado cantando el Himno de Andalucía. Y tengo los vellos de punta, como no podía ser de otra manera. La gran Rocío Jurado recibió la medalla de Andalucía en 1987, y me parece que no se estilaba pedirle a los premiados que cantaran, no me acuerdo, pero hay una grabación de principios de los noventa en la que la cantante chipionera se atreve con la bellísima enseña andaluza y sale triunfante. A continuación pongo a Estrella Morente, a la que pidieron que lo cantara en el acto solemne del 28F del 2014, el mismo año en el que había fallecido su padre. Lo hizo muy flamenco, a su manera, demasiado flamenco diría yo, pero también salió con buena nota del escenario. No creo que sea una composición para mujeres, pues basta escuchar el que cantó Carlos Cano a capella en un mitin en 1977 y te enteras de lo que vale un peine. En fin, que eso de ser cantante y que te pidan, al entregarte la medalla o el título de hijo predilecto de Andalucía, que cantes el himno, viene a ser un trampa en según que casos, pues ni Raphael y Sanz han salido airosos de la prueba. Al menos eso me ha parecido, aunque habrá opiniones para todos los gustos. Desde aquí, mi propuesta es que le den una Medalla de Andalucía el año que viene a la cordobesa María José Llergo y le pidan que lo cante, pues seguro que lo borda.