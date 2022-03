Me dice un amigo que él no es pacifista sino antimilitarista, y las redes se llenan estos días de todo tipo de adscripciones por el estilo: belicistas, belicosos, pacifistas, antimilitaristas, militaristas, fanfarrones, equidistantes, y, por supuesto, Izquierda Unida, que no desaprovecha la ocasión para declarar su «No a la guerra» junto a un «No a la OTAN» absolutamente fuera de lugar. Centrémonos en los únicos de todos ellos dignos de que nos tomemos la molestia de analizar en el contexto de la invasión putinesca de Ucrania. Empecemos por los pacifistas, y creo que en ese conjunto nos podemos encuadrar todos quienes tenemos un elevado respeto por la vida y por las leyes, actitud que la civilización adopta para promover lo mejor posible la convivencia. El otro conjunto respetable es el de los antimilitaristas, nutrido por quienes serían partidarios de que los ejércitos no existieran, y en este conjunto también se encuadraría con gusto la inmensa mayoría de la gente. ¿Cuál es la diferencia? Puesto que estos dos conjuntos son perceptiblemente disjuntos, es decir, no poseen ningún elemento en su intersección, que sería otro conjunto, pero vacío o nulo a pesar de que pudiera parecer lo contrario, parece claro que al de los pacifistas pertenecen quienes tienen una percepción realista del mundo y apuestan por la convivencia, mientras que el segundo, el de los antimilitaristas, pudiera estar constituido por los inocentes, los ilusos, los utópicos, los buenistas, los seguidores de aquel grupo musical antiguo de Viva la gente. Lo sensato, por lo tanto, sería ser pacifista en un mundo en el que el primer objetivo debiera ser contribuir al avance de la civilización y el respeto a los Derechos Humanos, pero no ser antimilitarista (lo cual no equivale a ser militarista, en absoluto), pues esa sensatez nos hace ver que los ejércitos son necesarios precisamente cuando se trata de defender la civilización y los valores conseguidos. Digamos, como resumen, que mientras la gente civilizada no es antimilitarista, los dictadores de todo jaez son militaristas. Una sutil diferencia que merece cierta reflexión en estos momentos.

*Escritor @ADiazVillasenor