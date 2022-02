Asistí acompañado de una de mis hijas y dos de mis nietas a la clausura de las 38 Jornadas por la Paz, celebradas con una variada, extensa y rica programación participativa, desde mediados de enero hasta el 6 de febrero, en el Distrito Sur de nuestra capital, con el lema Renta Básica (La solidaridad social es paz). Una colorida, festiva y soleada mañana de domingo en la que tuve un agradable encuentro con varios amigos/as con los que rememoramos las primeras jornadas, celebradas en el año 1984 en la Posada y la Plaza del Potro. En esa fechas, como concejal subdelegado de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, mi primera moción a la Comisión de Cultura y Educación fue la propuesta de celebrar el Día Escolar de la no Violencia y la Paz. Yo conocía que estaba establecido el 30 de enero (aniversario del asesinato de Mahatma Ghandi) desde que el profesor mallorquín Llorenç Vidal lo inició en el curso 1963/64. Después de contactar con este, creador del Ideario de la No Violencia, para su posible asistencia a Córdoba. se disculpó por no poder hacerlo y me remitió al pedagogo gallego Xesús Rodríguez Jares.

Se organizaron las jornadas con: 1º) Una mesa redonda a celebrar en la Posada del Potro el viernes 3 de febrero, a moderar, creo recordar, por José Luis Villegas, teniente de alcalde y delegado de Cultura y Educación, con la participación de Jesús Mañas (psicólogo y profesor de la Escuela de Magisterio), José Morales (vocal del Circulo Juan XXIII) y Xesús Rodriguez Jares, que al final tampoco pudo asistir, enviándome su artículo de prensa Por una educación para la paz, publicado por el diario La Región de Orense el 8 de enero de 1984. 2º) Una performance con múltiples actividades, a celebrar el domingo 5 de febrero en el Patio de la Posada y la Plaza del Potro, que consistía en: a) realización de dibujos y murales por niñ@s participantes, con temática de la paz; b) la proyección de vídeos infantiles en una pantalla gigante de TV. (*) c) títeres realizados por el grupo de Teatro El Grillo Verde; d) grupo de guiñol de la AAVV del Arrabal del Sur; e) reparto de globos y refrescos a niños asistentes, en un quiosco a instalar en la plaza, por parte de los dos animadores Lorenzo Martínez y Ángel de la Haba, también de dicha AAVV. En paralelo se propició con, mi desde entonces amigo, Alberto Morales Almansa un programa de radio sobre pacifismo desde la emisora Radiocadena Española, en el que Alberto entrevistó a José Aumente, Fernando Savater, Jorge Vestringe, Nuria Espert y Francisco Umbral , entre otros. La colaboración de colectivos y vecinos del Distrito Sur en estas primeras jornadas impulsaron que desde el mismo le fueran dando continuidad cada año hasta la fecha. En estos momentos de incertidumbre, ante un posible conflicto bélico entre occidente frente a las dos potencias preponderantes de Eurasia (Rusia y China), que puede dispararse en Ucrania, hacen más necesario seguir por este camino de concienciación para la paz, abriendo la posibilidad de su extensión a todo el ámbito local de nuestra ciudad. Hace mas de 75 años, Beltrand Rusell y Albert Einstein, en su Manifiesto de Londres, nos conminaban a pensar que debemos buscar otros medios distintos a la guerra para resolver los conflictos entre el Este y el Oeste, recordándonos que todos pertenecemos al género humano. La ciudad de Córdoba, como histórico lugar de encuentro entre culturas, puede ser un buen punto de referencia para la paz. (*) Fue la primera vez que se usó por parte del Ayuntamiento de Córdoba el audiovisual como apoyo a eventos culturales. Al siguiente año, transmitimos el Concurso de Carnaval desde el Teatro Góngora hasta la Calle Gondomar con un sistema de cable a una pantalla gigante. Televisión en Circuito Cerrado (TVCC).