Un leñador, cansado y con frío, decidió encender una pequeña hoguera y descansar. Cerca tenía el cauce de un arrollo seco, por lo que le pareció lugar adecuado para su propósito. Y con unos leños encendió una pequeña hoguera y se quedó dormido. Poco después se levantó viento y aventó a la llama que llegando a los pies del leñador los prendió de forma que el leñador de un salto despertó notando que le ardían los pies. Irritado, quitándose pantalón y toda ropa de abrigo, golpeó a la llama, exclamando a gritos: «¡Maldita, yo te encendí para que me calentaras, pero no para que crecieras y me quemarás!». Bueno, ¿y a qué viene esta historia? ¡Ah, sí, claro! La actualidad política que se mete en mi tele y no sale. Es algo así como me sucede cada día al despertar que en mi cabeza canta una vieja canción. Sin ir más lejos esta mañana La parrala, sí; la parrala, no... Tonterías del subconsciente, pero yo, sin proponérmelo ponía nombres. Sí, los de los políticos de actualidad. Yo ni quito ni pongo rey, pero sirvo a mi señor. ¿Y quién es mi señor? Quiero ser objetiva, quiero ser justa, quiero ser honesta por lo que me constituyo en observadora de cuánto se mueve en mi querido país, y ya habrá tiempo de saber, más o menos, a quién servir. Dice el escritor albanés Ismail-kadare que la vida de un hombre queda perturbada para siempre una vez que se encuentra atrapada en los engranajes del poder. Y es que imagino que en política no hay amistad, hay solo trampas, hay, como me decía un honrado político, un solo deseo: pisar la cabeza del contrincante para ascender un peldaño. ¡Qué triste, ¿no?! Esos engranajes del poder se olvidan de que nacemos para vivir, por eso el capital más importante que tenemos es el tiempo, y es tan corto nuestro paso por este planeta que es una pésima idea no gozar cada paso y cada instante, con el favor de una mente que no tiene limites y un corazón que puede amar mucho. Para los necesarios políticos el mayor placer debería ser, la fidelidad, la verdad del pueblo que lo aupó y no medrar entre ellos haber quien alcanza más altura y pisotear al otro. ¿Quién me compra este misterio?

Adivina, adivinanza: ¿Por quién llora, por quién medran las parralas? *Maestra y escritora