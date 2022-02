No se bailan danzas magiares en Extremadura. Tampoco catarán en esos pagos el goulash, salvo que una familia húngara se haya aposentado en esas tierras hermanas o los parroquianos hubiesen atinado en la búsqueda de recetas de la Thermomix. Pero allí está el brillante precedente de Budapest, la ciudad que fue una en el apogeo de los valses, encelando a la imperial Viena. No hubo complicaciones en la denominación de las ciudades fusionadas (Buda y Pest) matrimoniando el Danubio aquella entente.

En el caso de Don Benito y Villanueva de la Serena, los puentes serán metafóricos. O, al menos, no han de vadear el caudal de los Strauss, sino la pertinaz sequía. Y la extensión de los topónimos complica el simple encolado de las nomenclaturas. No creo que el nombre de la tercera población resultante (a costa de la antigua Emérita Augusta) sea Serenito, que apunta a tormenta de ideas para una mascota, y quizás se acerque más a Don Benito de la Serena. En cualquier caso, no es tan descabellada la euforia de los dirigentes de las poblaciones afectadas cuando hablan de hito del municipalismo. Cuando este país desprende permanentemente un tufo de secesiones, se agradece este oreo integrador que acaso pueda producir un cambio de tendencia en esta querencia a las segregaciones locales. Sin ir más lejos, ya no es política ficción imaginar que Fernán Núñez y Montemayor se sometan a un referéndum similar.

Una suculenta moraleja para los impulsores de este proyecto es que no hay unidad sin generosidad. Ambos alcaldes han renunciado a la reelección para no identificar a la nueva entidad local con un éxito personal. Este desprendimiento también se presenta como un caladero de votos, todo lo contrario del numerito de la calle Génova, o los cincos días que conmovieron a la Gaviota.

Lo curioso de esta bomba de espoleta sepultada en la partitocracia es que su trayectoria no se ha desviado un ápice de esa órbita común a las flaquezas humanas. El poder como galvanizador de la autoestima; la tutela como garante equívoco de la adulación; el triunfo propio -o más bien ajeno- como impulsor de la desconfianza; y la desconfianza como elemento calibrador de la debilidad. Casado no se ha saltado ninguno de esos pasos, con la indefectible sensación de que el mate le está aguardando en un par de jugadas. La apoteosis de Ayuso en las elecciones madrileñas le inoculó al líder del PP el mal de Salieri -aunque, obviamente su némesis político ni es Mozart ni Juana de Arco-. Una mala estrategia conspiranoica -de cosecha propia o de sus desacertados consejeros- le ha llevado a Casado a fraguar una ambición chusca, hablando de su morar en La Moncloa como un karma para el autoconvencimiento, criticado incluso por Aznar que, hilando fino, venía más o menos a decir menos samba e mais trabalhar.

El daño ya está hecho para las huestes populares. Si Napoleón se enemistó con el general Invierno, Pedro Sánchez ha hecho buenas migas con el general Baraka, y las posibilidades de repetir triunfo se abren gracias a las torpezas del contrario y a que difícilmente se le ajustará el ralentí democrático a un partido como Vox. La tentación de adelantar las elecciones generales va a ser tan grande como las de retrasar hasta el último día las andaluzas. Y, pase lo que pase, Casado se ha ganado la cruel etiqueta del silogismo: si resulta incapaz de gobernar su casa, imagínenselo en la gobernanza de un país tan levantisco. El electorado conservador estará aguardando a Feijóo como agua de mayo. Aguas del Danubio tal vez, las que pasan por Budapest.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor