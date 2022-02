Así titulé el artículo que escribí sobre el aceite de oliva en1963. Rememoré que fui uno de aquellos niños. Jugábamos con una pelota de trapo a la vez que sosteníamos en una mano el «joyo»; h aspirada del hoyo horadado en un pedazo de pan donde se había vertido el aceite. Con este alimento tan saludable resistimos la escasez tras la Guerra Civil. Muchos años después coincidí en Sevilla con el profesor Grande Covián donde se habló de gastronomía saludable.

En su libro, ‘La alimentación y la vida’. alude a la dieta mediterránea como adecuada para una saludable alimentación y cita esta frase de su colega americano Dr. Grundy: «En la lucha contra las enfermedades cardiacas, el aceite de oliva puede ser mejor arma que los aceites poliinsaturados». Fui ponente varios años en el habitual curso sobre el aceite de oliva de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Allí coincidí con el doctor Pérez Jiménez que hace unos días publicó en este periódico un artículo donde dejó bien claro científicamente la salubridad del aceite de oliva. Allí también coincidí con el Dr. Fernando López Segura, gran divulgador de las propiedades del virgen extra.

Todo este tema me ha interesado siempre. Dejé constancia en un libro, con fotografías de Alberto Schommer, también en versión inglesa, patrocinado por la Junta de Andalucía. No me cansaré de escribir que el olivo debe ser nuestro árbol de Navidad. No en balde me he adentrado en ‘El espíritu del olivo’, título del libro patrocinado por la Diputación de Córdoba. Insólita, pues, la denuncia de la Comunidad de Madrid contra la DO Baena.

*Periodista