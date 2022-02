En el verano de 1954, un grupo de la Facultad de Derecho de Madrid (Universidad Complutense, no había otra) fuimos a un Campo de trabajo de la Unesco en el Tirol, Austria, que fue zona francesa de ocupación hasta finales de 1954. Como jefe del grupo venía Juan Tamames, hermano del conocido economista Ramón Tamames y que hablaba alemán. Los demás nos defendíamos con el inglés y el francés. En el Campo estaríamos de 8 a 10 nacionalidades. Fue mi primera salida al extranjero y desde entonces me ha interesado todo lo relacionado con Europa.

Como ya tengo muchos años, he podido seguir la historia última de Europa, desde mi niñez y adolescencia, hasta ahora. Ha sido impresionante, recuerdo los cromos de los gerifaltes nazis que se vendían e intercambiábamos los niños, eran los primeros años de la década de 1940. Europa ha pasado siglos desgarrándose en continuas guerras, por eso es increíble, y muy meritorio, ver, seguir a unos dirigentes que, dejando atrás los odios y diferencias que la desangraron, escogieran un camino, un proyecto cómo la integración europea que, además de traer prosperidad económica, ha conseguido su principal objetivo: evitar las guerras. En el 2012 recibió el Nobel de la Paz, pero el proyecto no está terminado.

Aparte de otras instituciones, como la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE), creada para coordinar el funcionamiento del plan Marshall, y el Consejo de Europa, el verdadero proceso de integración europea comenzó con la creación de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero en 1951, que firmaron 6 países: Alemania, Francia, Italia, y los tres del Benelux. La propuesta había partido de Robert Schumann, ministro de Asuntos Exteriores de Francia y, con ese Tratado, la producción franco-alemana de carbón y acero se ponía bajo la dependencia de una Alta Autoridad Común, y se creaba, por primera vez, una organización supranacional. En 1957 se dió un paso importantísimo, crucial: se firmó el Tratado de Roma por el que se creaba la Comunidad Económica Europea (CEE). Nacía un mercado común para la generalidad de materias de los seis países firmantes, los mismos que firmaron la CECA. El Reino Unido no se unió a ninguna de las dos organizaciones supranacionales. En 1973 el Reino Unido, junto a Irlanda y Dinamarca, se adhieren a la CEE.

En la actualidad, tras el Brexit, la Unión Europea la integran 27 países. En su historia se han producido progresos y retrocesos, pero, en general, creo que ha sido una historia de éxitos, larga, pero exitosa. ¡Cuántos países lo han intentado y no lo han conseguido! La integración económica culminó con la creación de una moneda única: el euro (2012) para 11 países. Muchos expertos han estudiado y estudian el proceso pero yo, como simple ciudadano, hoy, con la amenaza de una guerra, creo que es necesario recordar y comentar constantemente este tema, desde la Enseñanza Primaria a la Universidad, desde los bares y las peluquerías a las discotecas. Nos jugamos mucho y no debemos terminar cómo pequeños satélites o acólitos de las grandes potencias y las grandes multinacionales. Las grandes potencias las conocemos y sabemos de su potencial económico, político y militar. También conocemos las fusiones gigantescas, a escala mundial, que se han producido y se siguen produciendo, pero estos gigantes empresariales no solo producen bienes y servicios sino también ideología. La salida del Reino Unido, que siempre fue un obstáculo, hay que aprovecharla para seguir el camino a una Europa Federal.

Para finalizar estas letras quiero recordar a los llamados padres fundadores de esta Europa: los franceses Robert Schumann y Jean Monet, el alemán Konrad Adenauer, el italiano Alcide De Gasperi y el belga Paul Henri Spaak, promotor del Benelux. Fueron personas de una gran formación, una gran experiencia y una gran honestidad. Faltan grandes hombres como ellos. También quiero recordar el magnífico y fascinante Preámbulo del Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa (non natus) y cuyos firmantes eran los 25 Jefes de Estado de los respectivos países (presidentes de República, reyes y reinas). Merece leerla porque es, a pesar de su cortedad, lo que somos y lo que queremos ser: pueblos que defienden y respetan la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, un Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Y termino con unas palabras de Monet «nada se crea sin los hombres, pero nada permanece sin las Instituciones».