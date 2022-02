Soy pacifista acérrimo o acérrimo pacifista o pacifista me cueste lo que me cueste a toda costa de lo que me cuesta, y quien me lo cuestione, que se prepare; vamos, es que estoy siempre dispuesto a partirme la cara con quien defienda la guerra de Occidente contra quien sea. Sí, soy pacifista. ¡Y qué! No me avergüenzo de reconocerlo ante quien se me ponga delante. Lo grito bien alto. Es mi mejor medalla que mi palabrería me cuelga en cuanto lo pienso. No estoy dispuesto a tolerar nunca ninguna guerra ni violencia contra mi coche y sus botoncitos hasta en el volante; ni con mi casa, con su buena televisión de plasma, que en vez de medirla por pulgadas, la mido por cuartas; con mi buen aparato de música, potente hasta para compartirlo con los vecinos; con mis entradas al teatro y a conciertos, porque a mí mi cultura no me la toca nadie; con mis exquisitos libros de mis autores exquisitos; con mis plantas. Cito a parte a mi perro y mis gatos, porque ellos son de la familia, comen conmigo, duermen conmigo, hacen sus necesidades conmigo. El que me cuestione mi pacifismo, llamo a la Policía, al Ejército, a las Naciones Unidas, al Derecho Internacional, a todo lo que sea; pero mientras tanto, trabajo por la paz en el mundo. Que otras madres pongan sus hijos para que los maten, que otros hijos vayan a defender mi pacifismo; a mí, que respeten mis ideas. Es para mí muy bello, y de una gran belleza, pasear por la playa al atardecer, tomar una buena cervecita bien fresquita en una buena terracita al solecito. Que nadie me vaya a atentar contra mi pacifismo de mi libertad, porque tengo derecho a pensar como quiera y a decir lo que quiera. Sí, tengo derecho a mi espacio vital y existencial, a que nadie entre en mi zona de confort. Aquí, en mi cómodo sillón me sublevo contra los campos de refugiados, sus ratas, sus basuras, su injusticia, su trata de blancas, su maltrato infantil, su maltrato contra la mujer, su comercio de estupefacientes, su comercio de armas, sus emporios farmacéuticos, su consumir droga de calidad; en esto sí que me cuido. Me sublevo por los que veo venir en una patera. ¡Y ese niño, muerto en una playa! ¡Vamos! ¡No me digan ustedes que en este mundo que el capitalismo y el consumismo han inventado, se puede vivir sin ser pacifista!