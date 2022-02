Esta semana ha sido la del amor. Así que hemos estado todos rodeados de un concepto que, en realidad -y más allá de lo que nos cuentan los grandes almacenes-, es de lo más difícil de pensar... E incluso de explicar.

El amor es ese estado que, para Roland Barthes, solo comparte el enamorado, el loco y el artista. Esa mezcla de pánico, valentía, euforia, desastre, pasión e inseguridad que arrasa allí donde se instala. De las tres figuras de las que hablaba Barthes, para mí, el mayor sufridor es el artista, ya que su estado es el peor: es continuo, es con su propia esencia, porque hay un enamoramiento con su obra que, en contadas ocasiones, le lleva a la euforia y -casi siempre e inmediatamente- le arrastra por los infiernos... Así como si nada.

El colmo de la desgracia es cuando un artista, además, se enamora y no es correspondido. Uno de los que mejor han ‘no-hablado’ del amor es Viktor Shklovski. El escritor consiguió declararse a la escritora Elsa Triolet a pesar de que esta le permitió que le escribiera cartas con la condición de que no le hablara de amor en ellas. Así que Shklovski tuvo que hacer un triple salto mortal sin red en su precioso libro ‘Zoo o Cartas de no amor’ al hacerle a su amada una declaración amorosa monumental a través de esas cartas en las que no le dice nada expresamente, huyendo de lo obvio y decantándose por el mensaje obtuso que tanto gusta a artistas y poetas. Le habla del tiempo, de cine, de arte... mientras declara una devoción absoluta.

Por mi parte, si yo tuviera que darle forma al amor, sería la de un bolero clásico. Uno de esos que se cantan a dos voces tumbados en un sofá, medio vestidos, con copa de vino en la mano y un par a las espaldas. Además, sería una canción de Raphael, o de Queen, o de José Manuel Soto, cantada medio en broma, pero sentida y -siempre- coreada con amigos. También sería una corbata, una corbata clásica y original, mezclada en su justa medida, la corbata de un sabio moderno en una conferencia académica. Quizás podría ser un peldaño de escalera de mármol de la antigua Atenas. Incluso, si me apuran, sería una discusión por algún tema de tus hijos o compartir las bolsas de la compra de cualquier supermercado. Sería tomar apuntes de su voz.

Por eso, el amor y el arte es, en definitiva, decirlo todo sin decir nada.