No me negarán que somos protagonistas de tiempos raros. Vamos, ¡qué días más feos! Porque vaya película de miedo que estamos viviendo entre unas cosas y otras. A mí la situación mundial me tiene más mosqueado que un pavo en Nochebuena. Mira que yo paso de todas esas historias que cuentan de que hay una especie de mesa redonda mundial donde todo es planificado para mal y donde se decide la desgracia de las naciones para bien de unos pocos. Me resisto a creerlo porque entre otras cosas, no puede existir una mesa redonda tan milimétricamente planificada; que si el Anticristo, que si el Armagedón, que si el 666 son las vacunas... Vaya tostón. Vamos a ver, que yo lo que quiero es que mis niños sigan disfrutando del Paraíso Terrenal que no es otro, como bien dice su nombre, que la Tierra, este precioso planeta azul y verde que da color a nuestras vidas. Porque más allá de aquí nada vale la pena y solo el Creador sabrá acerca de los motivos por los que ha hecho un firmamento infinito, muerto, frío y solo, y a la vez, hiciera un puntito milagroso en el cielo con tantísimo decoro; este mundo maravilloso es el otro lado del Espejo de Alicia y no lo apreciamos. Por eso estos últimos tiempos me están haciendo replantearme muchas cuestiones. Tanta ruina parece intencionada. Por ejemplo, ya no tengo claro el origen del coronavirus pues la raza humana me está demostrando que es capaz de lo peor. Nos estamos convirtiendo en diablos, porque solo unos diablos son capaces, tras una pandemia mortal de millones de muertos, de ignorar todo ese sufrimiento que debería habernos depurado el alma colectiva en pro del bien y aventurar a la gente hacia un conflicto mundial en Ucrania. ¡Es que no hay nadie que sea capaz de alzar la voz! ¿Cómo es posible que la gente salga en masa y se enfrente a la policía y queme contenedores y la lie parda por unas mascarillas que ni siquiera son molestas y no seamos capaces de gritar al unísono para exigir que no haya una guerra mundial donde caigan nuestros jóvenes como chinches? ¿Qué nos pasa? ¿Es que ya ni siquiera queremos a nuestros hijos? ¿A ver si va a ser verdad que estamos poseídos por el diablo? Porque tiene tela que lo que no hizo la Rusia comunista lo vaya a liar el sistema de mercado contra sí mismo. Yo ya no sé casi nada. Pero una cosa es cierta e indiscutible: me parece deprimente que dos individuos como son el Putin y el Biden hablen como si jugaran a una partida de póker para jugarse el destino de los países y que los pueblos no digan nada. Los pueblos deben salir a las calles. Porque los pueblos, la base de la civilización humana, en realidad no tienen fronteras administrativas y todos unidos se erigen en la auténtica voz de Dios. Y solo Él, es decir, el Pueblo, es capaz de desautorizar y derrotar al diablo que lo forma precisamente, los que se creen tan altos, tan especiales, tan ajenos al planeta, o sea tan extraterrestres que dejan de ser pueblo. No podemos permitir entonces que quien no es pueblo decida por él. Hay que salir a gritar contra la guerra.

*Abogado