Para algunos eso de que haya más árboles o plantarlos pudiera parecer el testimonio voluntarista de ciertos frikis del ecologismo desgreñado. Pero en realidad la cuestión va mucho más allá de estereotipos hippies. De tal manera se torna trascendente que los árboles forman parte integral y trascendental del desarrollo sostenible de las ciudades. No es baladí que recientemente la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) hiciera llegar a las ciudades del planeta un desafío: aumentar su número de árboles. Y es que las áreas urbanas son responsables del 75% de las emisiones globales. Por eso, su implicación es imprescindible. En Córdoba nos faltan árboles. Haberlos haylos y hasta muy singulares como muestra el libro ‘Árboles singulares de la ciudad de Córdoba’, del biólogo Ángel Lora. Pero como decimos se echan de menos más. Y no solo por una cuestión estética, sino desde el punto de vista más ecológico en cuanto a la realidad social de las ciudades. Por ejemplo, un árbol de tamaño medio genera más de 300 litros/hora de oxígeno. Es obvio que sin ellos no podríamos vivir. Y ellos son los que precisamente reclama la Asociación de Vecinos La Fuenseca Santa Marina Orive a la Gerencia de Urbanismo. Y es que en el solar del ábside de Santa Marina, Vimpyca proyecta construir 16 apartamentos sociales. En concreto los vecinos quieren un parque con árboles, juegos infantiles e instalaciones de ejercicios cardiosaludables. La verdad, no me diga que no suena bien. Tanto, que todos los cordobeses deberíamos sumarnos a todas aquellas iniciativas que tengan que ver con el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Sea en el barrio que sea pues al fin y al cabo aunque los árboles no se mueven, permanecen en su sitio y como decía Nietzsche en su poema ‘Un árbol’, «es al igual que el ser humano, un ser que une cielo y tierra».

La propuesta de esta asociación, suscrita por su presidente, Juan J. Giner, es que esta zona se convierta en «un parque con masiva plantación de árboles y reserva de dos zonas para juegos infantiles e instalación de ejercicios cardiosaludables». *Mediador y coach