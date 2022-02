“El odio une tanto o más que el amor...; hay flechazos de odio a primera vista, gente que se odia nada más verse... Odian porque odian, de un modo casi altruista. Es connatural...; esa mala leche que no sé si es del español o del hombre. Todo hace pensar que algo tenemos, que algo hay en nosotros de cainitas, de afán destructivo, de envidia también...». Son palabras de Luis Landero en una entrevista publicada recientemente a partir de la publicación de su nueva novela, ‘Una historia ridícula’. En ellas reflexiona con agudeza sobre un tema de absoluta actualidad, que, junto a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones (verbal, física, psicológica...), toma día a día dimensiones estratosféricas y es uno de los marchamos más definitorios y preocupantes de este mundo tan poco ejemplar del que formamos parte.

Que la sociedad española está cada vez más polarizada es cosa más que sabida; que muchos de nuestros políticos -tan poco edificantes ellos- se encargan cada día de potenciar y abonar el odio, el sectarismo y la división como una garantía para su propia supervivencia, lo vemos reflejado cada día en prensa, radio y televisión; que las redes sociales arden a la menor oportunidad evidenciando lo peor del género humano, es algo tan habitual, cotidiano y en cierta manera aceptado, que no puede sino provocar relámpagos de alarma. En contra de lo previsto -o cacareado cual mantra- desde instancias oficiales, la pandemia no sólo no ha sacado lo mejor de nosotros, sino que ha arrebatado el disfraz de cordero a mucha gente y ha dejado la peor de nuestras vilezas con las puñeteras vergüenzas al aire; porque si algo -o alguien- ha tomado fuerza tras estos años de restricciones, desconcierto y confinamientos han sido los miserables, esos a quienes gobierna la mezquindad y que no se rigen por más valores que el egoísmo y la conveniencia, sin molestarse en calcular daños.

He aquí, de entrada, la gran disyuntiva; ¿el ser humano es malo por naturaleza, o la maldad se desarrolla con los años, como consecuencia de la educación o del contexto social en el que se crece? ¿Contamos por otro lado los españoles con algún gen específico que nos lleva a enfrentarnos entre nosotros sin piedad a las primeras de cambio, o somos como los demás pero con un poco más de mala uva? Obviamente, las respuestas variarán mucho según quien las formule. El buenismo imperante pretenderá justificar tan escalofriante realidad y la atribuirá a la naturaleza humana o al signo de los tiempos; alguien con algo más de cabeza, en cambio, se verá sacudido por la duda. Imposible el consenso, entre otras razones porque cada uno contará la feria según le haya ido, y tirará de filósofos o citas literarias a su propia conveniencia, así que mejor renunciar a él.

Yo no voy a pronunciarme, pero sí quiero traer a colación algo sabido por todos, y luego ya que cada uno juzgue en consecuencia: basta echar un vistazo a la sección de comentarios de cualquier periódico, o a las polémicas desatadas en las redes sociales por cualquier tema más o menos controvertido -hay casos espeluznantes y muy recientes que han copado la prensa nacional, seria y no tanto-, para encontrar tal cantidad de odio, tanta mala baba, tanto retorcimiento mental, tanta ira, tanta saña, que ¿cómo no preocuparse? Da la impresión de que el mundo -no sólo España- estuviera podrido, y a nada que se remueve en sus miasmas apesta sin poderlo evitar a cadáver putrefacto. Olvidamos que este tipo de campañas pueden destruir a una persona, incluso empujarla con frecuencia al suicidio. Son miles los casos que caen cada año devorados por la jauría humana.

La rabia, el odio y la inquina que nos consumen últimamente han aflorado en buena medida ante la pérdida progresiva de límites morales, en una sociedad que confunde libertad con libertinaje; ante la desquiciante soledad a la que nos recluye la tecnología, y también, y sobre todo, ante el hecho de que medios audiovisuales, periódicos, plataformas ‘on line’ y redes sociales permiten opinar, supurar pus y bilis a sus usuarios tras el amparo del más cobarde y ruin de los anonimatos; sin duda, una de las claves determinantes del problema. Es, pues, hora de legislar al respecto, o en su defecto de tomar medidas universales que exijan a quienes se pronuncien sobre cualquier aspecto o persona ajenos a ellos que se identifiquen ineludiblemente con nombre, apellidos y DNI. Ese veneno dulce que es el odio no desaparecerá, pero muchos se tentarán la ropa antes de proyectarlo. Mejor que se les pudra dentro, y encarroñe solo sus propias vísceras.

Odio y envidia hacen sufrir profundamente tanto a quienes los padecen como a quienes son objetos de ellos; y, sin embargo, es el «deporte» más practicado desde que el ser humano campa por la faz de la tierra, consumido en el fuego de su propia ira, que sólo consigue canalizar provocando mal al otro. Olvida así, como dejó dicho el gran Hermann Hesse, que «cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros»; es decir nos odiamos en el fondo a nosotros mismos. Que cada cual se pregunte por qué.