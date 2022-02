La frase que encabeza este escrito no es mía; me gustaría, pero es de Unamuno. Me ha venido a la memoria al leer los testimonios del escritor Alejandro Palomas en varios medios de comunicación para denunciar los abusos que sufrió a los ocho años, cuando estudiaba en un colegio religioso. La respuesta que la dirección del centro les dio a los padres tras informar del hecho, consistió en asegurar que no ocurriría más y en pedirles discreción, ya que era un asunto interno. Obedecieron y no se dijo nada. Ni se habló dentro de la familia. La discreción se transformó en silencio.

El caso descrito tiene mucho de paradigmático: niño en una situación emocionalmente precaria, brillante, pero tímido y raro, que es objeto de burlas por parte de compañeros y cuyo tutor —miembro de la orden religiosa propietaria del centro educativo y que, además de amigo del padre es profesor de Lengua— lo toma bajo su protección y se presta a darle clases particulares, tras apreciar las buenas aptitudes de Alejandro para la escritura. Poco sabemos de lo que pasa por la mente de los niños cuando los abusos se están produciendo. A menudo, el miedo, la vergüenza, la culpa o el desconcierto envuelven los recuerdos en una niebla que puede tardar años en disiparse. Se conocen más las secuelas: un abanico variado de síntomas y conductas con algo en común: siempre anidan en la pérdida de confianza en sí mismo y en la dificultad para confiar en los otros, algo que podrá acompañarlo a lo largo de su vida. Sin embargo, no siempre aparecerán secuelas y, si lo hacen, tampoco tendrán la misma gravedad. Hay factores como la duración de los abusos que pueden favorecerlas, pero también existen situaciones protectoras que pueden amortiguarlas. Y entre estas destacan dos: la capacidad de la familia para reaccionar con reconocimiento y apoyo a la revelación del niño, y facilitar que se rompa el aislamiento que, a través de la amenaza y del secreto, el agresor impone. ¿Puede hacer esto un niño o una niña solos? En la familia de Alejandro, a pesar de haberlo creído, no se habló de lo sucedido hasta que él tuvo más de veinte años. ¿Cómo se mantiene oculto un hecho tan grave durante tanto tiempo? Con el silencio. Y a él recurren los adultos cuando son invadidos por las mismas emociones que el niño: miedo, vergüenza, culpa, incluso sentimientos de ofensa. Aunque varíen, el resultado siempre será encerrar, ocultar el suceso, como un quiste que se encapsula en nuestro cuerpo y no sale de esos límites. Puede formar un pequeño pliegue en la piel o ser un bulto molesto, pero permite funcionar, está controlado. Solo que el sistema de protección a veces falla, las paredes de la cápsula se debilitan con el tiempo o el portador del quiste puede querer desprenderse de la sensación de tener algo sucio en su interior; incluso, a veces, sin querer, los quistes se convierten en abscesos y estallan. Como un volcán. Y cuando un abceso se rompe y empieza a drenar, invariablemente se produce una sensación de alivio. Aunque el resto del proceso de cura sea doloroso, hay alivio. Quizá es el primer paso para dejar de ser víctima. El silencio es la oscuridad que impide a la víctima limpiar y curar heridas, reparar el daño y prevenir que se repita ¿Cómo se puede pedir silencio, como hizo la dirección del centro? ¿Cómo se puede callar, como accedió el entorno del niño? ¿Cómo la Iglesia Católica española ha mantenido esa conducta a lo largo de los años? ¿Por qué sigue siendo una de las más obstruccionistas a que se investigue? Amparar en el silencio el delito haciendo creer que no existe, no solo es la peor mentira, es participar del delito, ser cómplice. No lo llamemos discreción.