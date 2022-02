Manos Unidas nos ha ofrecido su Campaña contra el Hambre en el Mundo a lo largo de toda la semana, con el lema crujiente, Nuestra indiferencia les condena al olvido, en una búsqueda constante de transformación de nuestro mundo, aportando creatividad, esperanza y compromiso. En palabras de la presidenta diocesana, Pepa Iribarnegaray: «Manos Unidas tiene como misión primordial apoyar a los que necesitan nuestra manos para dejar de ser invisibles, luchando contra la «cultura de la indiferencia», que nos impide acabar con la pobreza, el hambre y la desigualdad». Tres «hambres» golpean las entrañas de la humanidad: el hambre de Dios, el hambre de pan y el hambre cultura. Los hombres de nuestro tiempo somos capaces de lo mejor y de lo peor, de convertir nuestro mundo en un vergel que da alimentos para todos, o en un desierto de escombros y destrucción, árido, que a nadie o a pocos alimente. Por eso, entre los anhelos de la humanidad, destacará siempre el anhelo de la infinitud, de una felicidad sin límites, más allá del tiempo y del espacio: El anhelo de Dios. El Dios que, hace más de veinte siglos, nos trajo Jesús de Nazaret, con la encarnación del Verbo, enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Los cristianos no creemos en cualquier Dios, sino en el Dios atento al sufrimiento humano. Frente a la «mística de ojos cerrados», propia de la espiritualidad del Oriente, volcada sobre todo en la atención a lo interior, el que sigue a Jesús se siente llamado a cultivar una «mística de ojos abiertos» y una espiritualidad de responsabilidad absoluta para atender el dolor de los que sufren. A Dios le preocupa el sufrimiento de la gente. Por eso su Espíritu empuja a Jesús a dejar su aldea para llevar la Buena Noticia a los pobres. Esta es su gran tarea: poner esperanza en los que sufren. Junto al hambre de Dios, conectado esencialmente con Él, el hambre de pan, que Manos Unidas reclama con urgencia en estos días para dar de comer a los hambrientos. La pobreza va mas allá de lo meramente económico, «es una pobreza espiritual, mental, de autoestima, educacional, y por qué no decirlo, de ilusiones rotas de un mañana mejor, de una mejor forma de vivir, más digna, más humana», como dijo la presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo, durante la presentación de la campaña en Madrid. Y en tercer lugar, el hambre de cultura, es decir, de conocer la realidad, de saber sus causas, para poder encontrar soluciones y remedios. La pobreza no es fruto del destino sino consecuencia del egoísmo. Por eso, es decisivo dar vida a procesos de desarrollo en los que se valoren las capacidades de todos. El «hambre de cultura» nos afecta a todos. Impactan terriblemente estas lineas escritas por Francesc Torralba, en su obra Jesucristo 2.0: «La gran amenaza de nuestro tiempo no son los fatigados, tampoco los desesperados. No son los agnósticos ni los ateos, tampoco los creyentes. Son los cínicos, ese ejército de hombres y mujeres que discretamente ocupan lugares estratégicos en las instituciones sociales, culturales, políticas y religiosas, y que, en lugar de jugársela para mejorarlas, para hacerlas más justas y más creíbles, viven de sus cargos, construyen un discurso de cara a la galería, incluso convincente y creíble, pero en el fondo han dejado de creer en lo que escriben o bien en lo que escriben sus asesores». Terrible diagnóstico. Ojalá esas tres «hambres», -de Dios, de pan y de cultura-, sean saciadas con urgencia y con entregas generosas. Como dice el papa Francisco: «Nunca he contado a los pobres, porque no se pueden contar: a los pobres se les abraza, no se les cuenta».