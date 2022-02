Ahora que lo pienso, he crecido viendo películas en las que salían Javier Bardem y Penélope Cruz. Los recuerdo muy jóvenes, más o menos tanto como yo lo era entonces. Casi niños o casi adolescentes, todavía muy jamón, jamón. Son dos actorazos, cada uno a su modo, con sus intuiciones radicales, que salen y se comen la pantalla a dentelladas de salvajismo o fotogenia, de brutalidad o delicadeza, de hondura o empatía ante una realidad opresiva o cambiante, angosta o lúdica, desasosegante o con un brillo turbio o macilento de esperanza, que nos ha ido mirando en sus películas a través de sus ojos. No tienen que interesarme ni todas las películas de Penélope Cruz ni todas las películas en las que ha salido Javier Bardem, del mismo modo que si me gusta, por poner un ejemplo, la escritura de Muñoz Molina, no tienen que entusiasmarme por igual todos sus libros. Hablo de algo más profundo, que se escapa seguramente a una clasificación por títulos o por apartaditos, a los que tan proclives somos en España: «Pues en tal película estaba fatal. Pero tal novela no me gustó nada». Y qué. Se habla y se contempla una totalidad, ese sello o impronta que también da carácter y expresión no ya a una sucesión de títulos, sino a una poética actoral o a una manera de escribir después de haber mirado el mundo o la tiniebla de uno mismo. En ese sentido, este matrimonio de actores y estrellas de Hollywood forman la pareja cinematográfica más impactante que ha habido en España. Pero no en relación a otras parejas que hayan funcionado más o menos en pantalla, sino a una categoría nueva que ha nacido con ellos: los que han cruzado en charco, cuando no parecía tan fácil como ahora -tampoco creo que ahora sea fácil, sino todo lo contrario- para ampliar su mercado, para mirarse en nuevos horizontes, para demostrarse a sí mismos, y a nosotros, que somos libres para escoger nuestros retos y nuestros desafíos.

Ya sé que en España somos tan duros con nosotros mismos, tan inmisericordes, que no somos capaces de dejar no ya la política, que debería ser sana, sino la polarización sectaria, fuera de la visión de cualquier cosa. Estos días se ha hablado mucho en Twitter sobre quiénes se alegran de la doble nominación a los Oscar del matrimonio Bardem-Cruz y quiénes se alegraron de la victoria enorme de Nadal en Australia. Otra vez el mismo coñazo de las dos Españas, como si no hubiera posibilidad no ya de ninguna otra alternativa, sino de visiones libres que coexistan sin contemplar esa confrontación. Ya sé que el primero que ha tenido comentarios sectarios ha sido Javier Bardem. Unas veces se ha disculpado y otras no, pero creo que lo que no se le ha perdonado nunca ha sido que al emitir sus opiniones haya mostrado a veces una especie de sinceridad beligerante que no dejaba de ser, precisamente, una opinión sincera. El asunto es que tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a ser de izquierdas, a proclamarlo y tratarse en un hospital privado cuando le dé la gana, por citar una de las eternas coletillas, desconozco si cierta -la verdad, no me importa- que suele seguir al «pero». Ni todo el mundo puede tener la simpatía transversal de Antonio Banderas ni la vida sería interesante sin los matices que aporta cada uno. Ya sabemos que Bardem expresa sus opiniones así, con esa contundencia. Que siga haciéndolo, pero que siga siendo el gran actor que es y que siga llenando la pantalla.

En el caso de Penélope Cruz, en cambio, creo que no se le perdona su ambición. En Estados Unidos se le llama a Madonna «ambición rubia» con admiración. Mira el empuje que tuvo, mira lo que se propuso y lo que ha conseguido. Es curioso asistir a esta devaluación de una mujer que siempre ha querido ser actriz y ha acabado siendo nominada cuatro veces al Oscar. Sólo por su papel en Volver, por esa gran presencia sensual de una maternidad que se imponía sobre esa dureza de las lápidas, y también esa historia que latía debajo, o sólo por La niña de tus ojos, que fue recuperar ese pasado con gracia y plenitud, se merece su estatua. Llámenme raro, pero para mí las opiniones -y en parte me dedico a escribirlas, con acierto variable- son eso, opiniones, y las películas son películas, y los libros son libros. La brillantez, amigo, la reconoces cuando la tienes frente a ti: en eso Javier Bardem me parece una bestia, una especie de milagro. Los dos, vaya, cada uno a su modo. En fin, que estoy con ellos, aunque no siempre opine como ellos. Y no por españoles, o no sólo, sino por esfuerzo y talentazo.