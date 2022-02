Esta melancolía de febrero con naranjas flotando en la serenidad redonda de la fuente en la plaza de las Doblas, ante ese silencio de penumbra, tenemos que romperla. Las imágenes son una poesía que excede a las palabras, porque bordean sus límites de certeza verbal para abismarnos en la ensoñación; pero, al mismo tiempo, qué serían las imágenes, esos fogonazos de realidad desnuda, sin la fabulación de las palabras. Paso por la plaza de las Doblas y me hundo también en esas aguas, con planetas naranjas que flotan extrañamente, que no se han hundido aún, porque resisten, y tengo la impresión, una vez más, de que vivir se parece demasiado a nadar. Irremediablemente te hundes, inevitablemente vas cayendo bajo ese peso muerto de ti mismo que te arrastra hasta el fondo. Pero puedes hundir tus pies en ese cieno y tratar de impulsarte, después de haber sacado tu hebra de esplendor desde el lecho del río.

Quiero decir que hay belleza en la caída, que puede haber fulgor y hasta verdad, pero que ni esa presentida belleza, ni el posible fulgor ni la indudable verdad pueden dejarnos hundidos ahí. Existe una poética de la derrota en el cine y los libros que no me ha convencido nunca, por más que haya fracasos muy hermosos que merecen la pena ser cantados. Pero la misma dicotomía de éxito o fracaso casi no deja espacio a la propia sorpresa de existir. Avanzas por un bosque, por ejemplo, y descubres el ciervo de un tiovivo intacto en la espesura, mirándote despacio: ¿hay más inquietud o hay más asombro? Hay movimiento y germen, hay naturaleza que se tienta a sí misma con su capacidad de imitación. También la vida es eso: lo que percibimos más real, el sueño y su reflejo. Todo esto flota también con las naranjas que poco a poco se hunden en la fuente, que se van cayendo hacia sí mismas sin dejar de mirarnos. Ese dentro afuera es escribir, esa introspección y esa conquista de los ojos del otro, de la emoción del otro, que también nos escribe si nos lee.

*Escritor