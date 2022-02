Patio de los naranjos. Puerta del Perdón. Una lagartija se calienta con cuatro mil seiscientos tres mil millones de años de sol, toda nervio y salvia seca. Es durante unos segundos el ser más feliz de la Tierra, pero unas pisadas la asustan y se deja tragar por una boca de piedra amarilla. En su refugio siente la humedad y las vibraciones, el mundo convertido en un zumbido silencioso, como si naciera al revés.

Una pareja joven charla sentada en la fuente, alineados con el borde. Parecen hermanos gemelos, pero se miran como amantes. Él tiene una montaña de pelo rubio brillante, bien aleado, con el largo misterioso de los rizos que no se cierran del todo. Se sujeta un moño con uno de sus mechones sin dejar de mirarla a ella, y deja caer una pierna que no llega a tocar el suelo. Llevan pantalones anchos y chalecos turcos negros y oro sin abotonar sobre las camisetas. Ella tiene el pelo muy corto, y una vena azulada le anuda una filacteria bajo la piel clara, nieve y sangre.

Dos gorriones gordos se apartan saltando. Se oyen las carcajadas de dos grandullones vestidos de negro, apoyados en un pastiche inexplicable de ladrillos y líneas blancas de cemento, una fachada de ermita pobre hecha con bloques de lego (un tatuaje horrendo y torpe en la carne de alguien muy hermoso). Oyendo su risa sé que no tienen gracia.

Un señor menudo se pasea con el ademán del que ha sido más alto (y por haberlo sido algo más se recuerda alto verdaderamente, aunque con cinco o seis centímetros adicionales seguiría siendo un hombre menudo) , con el gesto torcido de residente viejo del barrio convencido de que el patio de la Mezquita es el de su casa, y le molesta que la gente se lo pise. Cruza las manos a su espalda y adelanta el tronco, como un patinador de hielo. Está recién afeitado y se capta un olor a loción sorprendentemente delicado.

Una mujer se sienta en el suelo, apoya sus manos y echa la cabeza hacia atrás. Su marido, con el ceño fruncido, lee un libro electrónico mientras pasea, describiendo incesante la geometría del patio. Cada vez que pasa por su lado, la mujer sonríe y lo sigue con la vista. Él disimula, pero al saberse observado finge una concentración más y más profunda, como si el libro fuera fabricando pecios. Con un gesto teatral, se detiene, baja el libro y contempla, suspirando, una nube.

Postigo de la leche. Un matrimonio se fotografía vestido de boda. Ella no tiene más de veinte años. Él es moreno y sanguíneo y ronda los cuarenta. Ella se come un helado de vainilla, adelantando la barbilla para no mancharse. El polvo del barquillo se deposita en el avispero de pedrería que adorna el vestido. Él mira incómodo a los curiosos, envarado, sacudiendo levemente el cuello para aflojar la corbata de fantasía, muy gruesa, que lo ciñe. Imposta un punto de hartazgo, «cosas de mi mujer», la mira e inmediatamente sonríe embobado, paladeando una felicidad inesperada.

El fotógrafo se ajusta el arnés. Tiene hambre, quiere volver a casa y los fusila con el flash.

