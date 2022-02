La cruzada totalmente justa de Carlos San Juan, el abuelo valenciano promotor de la campaña «Soy mayor, no idiota», que ha presentado 600.000 firmas en el Ministerio de Economía y Hacienda pidiendo una mejor atención para las personas mayores en las entidades bancarias, pone de manifiesto que aunque éstas han incrementado sus ganancias el último ejercicio, no está entre sus prioridades una buena atención a los usuarios, ni mayores ni de otra edad. Prácticamente expulsan a quienes no sean clientes del banco, y a estos los fríen a comisiones con unos horarios ridículos de gestión, mientras la atención personalizada brilla por su ausencia. Eso sin comentar los millones de sentencias condenatorias por las prácticas abusivas de cláusulas hipotecarias y algunos productos financieros.

Pero el de la banca no es un caso aislado, sino que se suma a una corriente instalada en buena parte de las Administraciones y otras entidades, que va en detrimento de una atención ciudadana de calidad. De aquellos seminarios para mejorar la atención y conseguir la satisfacción del ciudadano o del cliente, donde se incluían conocimientos de psicología y habilidades sociales, ya nada queda. Aprovechando el tsunami de la pandemia, con la situación de aislamiento y prevención al contagio, la disminución de las plantillas, y contando con la coartada del progreso informático, hemos pasado a introducir por la puerta de atrás un deterioro en los sistemas de gestión y atención a los usuarios de todo tipo, que vulnera todas esas ‘cartas de derechos’ que no se aplican. Es casi misión imposible una atención razonable en las grandes empresas energéticas, las compañías aéreas, las aseguradoras, de telecomunicaciones, etcétera. Los interminables minutos de llamadas en espera, las derivaciones en bucle, la atención de personal no cualificado y la falta de respuesta más allá de una ya preprogramada y estandarizada de cortesía que no sirve para nada, es a lo que se enfrentan millones de ciudadanos a diario.

Las citas previas, oportunas inicialmente como sistema de gestión de trabajo, de otro lado, se han convertido en auténticas tiranías, que demoran sine die trámites cotidianos cuando se aplican sin excepciones posibles, justificadas por la urgencia o la materia que se trate. No hace mucho fui al registro de una Administración pública con un asunto de plazo en un requerimiento, donde no había ningún usuario que estuviera siendo atendido ni en espera, y los dos funcionarios del negociado me dijeron ante mi asombro que al no tener cita previa no podían atenderme, remitiéndome a presentar la documentación por el servicio de Correos, pues las citas se daban a semanas vista. Lo que me pareció un dislate que se estampó con el muro de la incomprensión. Eso, sin señalar el inédito empoderamiento de los sufridos vigilantes jurados, que a su papel tradicional de controlar el orden y la seguridad han sumado el de informadores públicos de trámites administrativos o burocráticos a pie de escalera o en el ancho de la calle, convirtiéndose en barreras infranqueables de servicios que pagamos entre todos. No todo se resuelve con el registro electrónico, para el que tampoco muchos usuarios disponen de los conocimientos ni medios necesarios.

Recientemente se aprobó un anteproyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que actúan en calidad de clientela, lo que supone un avance en la buena dirección, y vuelve a recuperar unos patrones mínimos de atención que esperemos lleguen a otros sectores, y retornemos a una senda más humanizadora y de dignificación en la atención que todos nos merecemos.

** Abogado y mediador