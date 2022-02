No hace falta ser una persona malvada para hacer el mal, a veces basta solo con mirar para otro lado y consentirlo. O incluso ni verlo cuando se lo tiene delante, en el colmo de la insensibilidad y de la ceguera. Es lo que ha ocurrido en el corazón de París, la muy civilizada Ciudad Luz, donde un anciano de 84 años fue hallado muerto por hipotermia tras permanecer nueve horas caído en el suelo sin que nadie reparara en su presencia o, lo que es más probable, viéndola, la ignoraran y siguieran su camino. Todos menos un vagabundo que se le acercó. El mendigo, quizá extrañado porque aquel témpano de hielo con forma de hombre no era «de los suyos», no formaba parte de los desheredados de la tierra que, en París como en cualquier sitio, se reconocen y en cierta forma se marcan entre sí, avisó a los servicios de emergencia, que nada pudieron hacer por salvarle la vida. El suceso, tremendo, ha dado la vuelta al mundo no por serlo –no es el primer indigente que muere tirado en la calle, solo entre la multitud-, sino porque el anciano congelado resultó ser René Robert, un fotógrafo de renombre que tuvo la mala pata de caerse y perder el conocimiento. Una celebridad de muerte anónima que, como se ha denunciado en titulares, falleció «sesinado por la indiferencia».

El mismo desinterés que ejerce el primer mundo con el tercero, los países ricos con los pobres, aunque esa indolencia no ocupe apenas espacio en los medios de comunicación. «Nuestra indiferencia los condena al olvido» es el lema adoptado por Manos Unidas para su campaña 2022, que pretende sacudir conciencias recordando la durísima realidad que viven millones de seres humanos, cada día más invisibles y abandonados a su suerte mientras otros muchos nadan en la abundancia y el despilfarro. Según las cifras barajadas por esta oenegé de la Iglesia católica, 811 millones de personas padecen hambre por culpa de la desigualdad que azota al planeta. Una injusticia consentida por gobiernos y ciudadanos bien alimentados que, con la sacudida de la pandemia, podría duplicarse si no se le pone remedio. Buscando el desarrollo integral de los pueblos más necesitados, Manos Unidas, que en Córdoba cuenta con 500 voluntarios y más de 1.600 socios, no cesa de poner en marcha proyectos para mejorar sus condiciones de vida. Cuatro se han definido este año en la provincia: 29 comunidades de mujeres serán ayudadas en El Salvador con programas de aprendizaje laboral; jóvenes de Mozambique recibirán formación profesional, y dos iniciativas favorecerán en La India a miles de mujeres tribales, ofreciéndoles educación y acceso a actividades que generen ingresos. Unos 300.000 euros se necesitarán para todo ello, que se esperan obtener gracias a la colecta del próximo domingo en todas las parroquias y a otras donaciones, que también pueden realizarse telemáticamente a través de Bizum (número 33439). No parece que vaya a haber demasiado problema para superar esa cantidad de dinero, porque, como señaló el obispo, Demetrio Fernández, al presentar la campaña junto a responsables de la entidad, Córdoba es generosa. En 2019, cuando todavía no se había cebado el coronavirus con la humanidad, la provincia recaudó 800.000 euros; y al año siguiente, ya bajo el azote del coronavirus, que nos aflojó el bolsillo mientras atenazaba los ánimos, esa generosidad se elevó a 1,1 millones de euros. En espera de que se cierren las cuentas de 2021, la organización vuelve a confiar en la solidaridad de los cordobeses partiendo de una premisa sencilla, y es que no es posible construir un mundo diferente con gente indiferente.