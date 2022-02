Por no decir cinismo, befa, burla, mofa, chanza, desprecio, desaire, rechifla, cuchufleta, chacota, ludibrio, camelo, bufa, escarnio, sarcasmo; por no decir, candonga, cachondeo, tomadura de pelo, choteo, recochineo; por no decir, mamoneo, coña, pitorreo, la repera, y se me acaba el tiempo y el papel y no se me acaban las palabras con que expresar esta vergüenza de política y políticos y políticas. Un Parlamento para este permanente espectáculo. Y me avergüenzo de hasta incluso el final grosero de esta palabra. Este espectáculo permanente de cinismo, indignidad, poca vergüenza; por no decir, sinvergonzonería, trilerismo, engreimiento, soberbia. Una señora presidenta o presidenta señora y el arte de birlibirloque, y el arte de la ventriloquía, y un señor que se queda en su casa para votar desde allí, y que sale corriendo para votar aquí, que yo no sé dónde están estos señores y señoras que pagamos, como para que dejen vacíos sus escaños y se queden en sus casas o donde se les ocurre o se dediquen a jugar a las maquinitas, a bostezar, a dormir, a cotillear, en las sesiones parlamentarias; dos señores que han llegado a diputados con un partido político, y ahora deciden por su cara bonita o dura o bella votar otra cosa; esta falta de decoro con esas camisetas panfletarias, que es como escribir con faltas de ortografía y comer con las manos y la pringue; o esos pataleos de establo de unos contra otros, sin acordarse de que están allí no por ellos mismos, sino porque nos representan y cobran de nosotros para ello, ese derroche de dinero que es nuestro, de tiempo que es nuestro, de palabras que son nuestras, que si os pongáis la mascarilla, que si os quitéis la mascarilla, que si a mí qué me va el precio de la luz, el precio de la ruina, el precio de un coche oficial o de un avión del pueblo, que ya no somos el pueblo, sino la ciudadanía, este palabro que no dice nada. Pero a ellos ¡qué les importa una higa de lo que les importamos, si nos ven comportarnos como cretinos, como masa indiferente, acomodaticia, por más que nos maltraten, no confundan, nos utilicen, nos mientan, nos manipulen, nos exploten! Y vamos y los votamos otra vez y les aguantamos otra desfachatez, otra chulería, otro despotismo, otro pitorreo, y así hasta el infinito y más allá.

** Escritor