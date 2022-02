Cuando salí de la facultad, no sé si salí con suficiente práctica para afrontar la abogacía, pero seguro que salí con sobresaliente cariño del profesorado. Podría nombrar a muchos, pero hoy, todas mis letras están llenas de cariño y tristeza por mi queridísimo profesor de Derecho Tributario, don José Luis Codes Anguita, que se nos ha ido recientemente. El Derecho Tributario no me gustaba. Pero una cosa era el Derecho Tributario y otra el Departamento de Derecho Tributario; ¡cuánta ternura había dentro de esos despachos! Con quien hice más amistad fue con el profe Codes, la persona más agradable que he conocido. Mira que se reía conmigo y yo con él. En una de aquellas pésimas intervenciones que yo tenía dije que podíamos tener impuestos iguales para todos y él, irónico con esa afirmación igualitarista en un tiempo donde el este de Europa era un polvorín por los excesos soviéticos, me dijo: «Di que sí, padre mío, como en Rusia». Este hombre era elegante por su ética, pero no menos por estética. Yo imité su forma de vestir porque a él le sentaban muy bien los trajes beige, y me compré uno igual. Cuando terminé la carrera iba a verlo al edificio de Hacienda, donde tenía un cargo en la planta alta. Y a pesar de ir siempre de improviso, lo dejaba todo, pero me advertía con ironía: «Marquitos, te lo digo por tu bien. Avísame porque los pasillos de Hacienda son muy traicioneros». En uno de esos encuentros me regaló su novela Descubrir el mundo sin conocer Madrid, una obra con toda la buena sombra que él tenía. Fíjense si mi amigo dulcificaba todo que publicó una obra que se llamaba El código civil en verso, que con lo esaborío que es el Derecho Civil, ya hay que tener arte para hacer eso. Por últimas, lo veía en la cafetería Turín, ya con achaques, pero el humor intacto. Lo tenía todo este señor, por eso sé que ahora todo es nostalgia en sus educadísimos hijos, José Luis, Guadalupe y Salvio. Poquito a poco y les mando consuelo con el buen humor que seguramente él usaría: templanza y paz porque, en todo caso, este último impuesto sí es como en la Rusia soviética, o sea, es igual para todos.

No me canso de piropear al profesor Codes pero con mucha nostalgia también, porque no podemos obviar que cuando se van las personas que te hicieron feliz en tu juventud, pues de alguna manera, uno también tiene la sensación de que este mundo le va siendo más ajeno. Y en especial doy ánimos para Carmen, esa esposa tan elegante y agradable como él. O él como ella. Qué más da cuando un matrimonio es perfecto. Querido profesor Codes, vaya usted con Dios porque usted no puede ir a otro sitio. A propósito, su hija Guadalupe, el día 10 de febrero, en el Colegio de Abogados de Córdoba presenta una exposición de pintura en honor a su padre. Deberíamos de ir todos como tributo a un hombre bueno. *Abogado