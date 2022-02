Pasear por la castiza y cordobesa calle Jesús y María viene siendo desde que cerró sus puertas el Centro de Oportunidades del Corte Inglés un ejercicio de imaginación en el mejor de los casos. Y en el peor un paso por el purgatorio de Dante, pues duele la vista cuando en la calle de la legendaria cervecería El Correo y el insigne teatro Góngora duerme como un gigantesco mendigo el antiguo edificio de Simago. Así, astroso y apocalíptico lleva el edificio que antes era un hervidero de personas entrando y saliendo de sus puertas desde 2011 que cerró sus puertas. Para los visitantes esporádicos de Córdoba quizá no sea más que un inmueble en pleno centro que precisamente por su ubicación será transformado en breve. Pero los cordobeses, acostumbrados a imaginar en las pereidolias de los seculares desconchones, grietas y socavones de la ciudad que en nuestra imaginación transida de ciudadanos se nos presenta casi como una pesadilla, sabemos que el único reducto que nos queda es la imaginación.

Pasar por el antiguo Simago e imaginar en qué podría transformarse este privilegiado y magnífico edificio ha sido un ejercicio de salud mental para muchos de los que hemos transitado por allí. Pero parece ser que eso de imaginar supone estar despiertos, aunque los ciudadanos lo estamos, pero parece que la política sigue soñando y cuando se sueña, pues eso, no se imagina con la conciencia. Y que mejor para soñar que una cama y si esa cama está en un hotel, pues mejor que mejor. Y además, para no contradecir el ya universal estereotipo de que Córdoba es una ciudad dormitorio, pues blanco y en botella: el edificio de Simago será otro hotel. Los que no dormimos e imaginamos acariciamos la idea de convertir el edificio, por ejemplo, en un centro cultural destinado a mantener actividades que promueven la cultura cordobesa entre sus habitantes y turistas. ¿Y usted, querido lector, qué imaginó?

*Mediador y coach