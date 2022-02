Rusia atrae para nosotros la inquietante frivolidad de lo lejano. Cuando media tanta distancia de por medio, la fantasía tiene más licencia para especular y entremezclar filias y fobias. Y de entre todos los tópicos que adjetivan su topónimo, la montaña rusa es la que más se acerca a ese juego de altibajos. Que se lo digan a esa candidata de un concurso de misses, antes de que el me too devaluase esos eventos, cuando uno de los miembros del jurado aguijoneó su cultura popular al preguntarle su opinión sobre su país, la Madre Rusia. La pobrecita se quedó con la mente en blanco, profética y chusca anticipación del declive de estos certámenes, al corroborar por carambola que la belleza también está en el interior.

Putin ha desplegado sobre la mesa de su despacho una versión actualizada del Stratego, sabedor de que una parte importante de su población tiene morriña del poderío del tiempo de los Soviets. Y la España de Sánchez corrobora su alineamiento con la OTAN, no tanto para vivificar las glorias pasadas de Javier Solana, sino para alargar un poquito más los veintiséis segundos de entrevista entre los Presidentes de USA y España, mandando definitivamente pelillos a la mar el desplante de Zapatero. Sin embargo, la imposible vecindad aviva la simpatía entre el pueblo español y el ruso. Para los manuales de Historia, siempre queda que Wellington se llevó la gloria en Waterloo, pero también pero que fueron los flancos oriental -el archi citado general Invierno- y occidental -la guerrilla como concepto nacido en territorio hispano- los que erosionaron la gloria de Napoleón. Y en la guerra civil, para los fascistas la URSS fue el verdadero leviatán, cual si el oro de Moscú fuese el último y pirateado destino de los últimos remanentes de la flota de Indias. Pero nunca fue excesiva la inquina entre ambos pueblos. Yashin no encontró el desprecio que se le hizo a Jesse Owens en los Juegos de Berlín, entre otros motivos porque Marcelino batió en Madrid al que se consideraba mejor portero de la historia.

Pero para flujos más cercanos, lean las Cartas desde Rusia de nuestro paisano Juan Valera. Esa correspondencia epistolar del escritor egabrense es un magnífico testimonio de nuestro errático meritoriaje en el siglo XIX, ya oficializada nuestra decadencia. Valera acompañaba al Duque de Osuna en una peculiar legación para instaurar una embajada en la tierra de los Zares. Quizá no hubo mayor manirroto entre los Grandes de España, y acaso la opulencia de los aristócratas rusos acentuó el declive de un escudo ayudando definitivamente a reforzar el glamur de la Casa de Alba. Valera no perdió el tiempo. Tuvo un peligroso incidente cuando su carruaje en trineo casi se hunde en el hielo resquebrajado, con una épica estética del doctor Zhivago. Y hasta flirteó con la Princesa Yusupova que, de alguna manera se encaprichó con el autor de «Pepita Jiménez» como Pocahontas lo hizo con el expedicionario John Smith. En esas cartas remitidas desde San Petersburgo hay referencias a la guerra de Crimea, para refrendar, sin quererlo, que nada hay nuevo bajo el sol. Bueno, en realidad, mostrar quién la tenía más grande no se expresaba con ojivas nucleares. Igualmente desconocemos si la erudita retranca de Valera habría aceptado el gracejo de que no molaba el Pacto de Varsovia. Más perplejo se hubiese quedado al saber que un nieto de la Yusupova fue quien descerrajó el cargador disparando a Rasputín, anunciando con ello la caída de los Romanov y el advenimiento de Lenin.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor