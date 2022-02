A pesar del anillo verde que, según los planes municipales, rodeará la ciudad en los próximos años reforzando el cinturón verde de la sierra, Córdoba no destaca por su vocación medioambiental. Basta comprobar cómo en las últimas décadas se han ido imponiendo en su paisaje urbano plazas, calles y avenidas de granito y prácticamente sin arbolado, cuando es bien sabido que éste resulta determinante como generador de oxígeno y regulador de la temperatura. Del mismo modo, lleva siglos viviendo de espaldas al río, víctima de la cuenca de regulación, de los vertidos y de ser confundido con un parque natural y ornitológico, en vez de someterlo a limpieza regular y a un proyecto integral de re-naturalización como el que ha recuperado por ejemplo el Manzanares. Finalmente, entre otros problemas relacionados con la desertificación, en estas últimas décadas la sobreexplotación y/o abandono de sus acuíferos y las sequías reiteradas vienen provocando el agotamiento o bloqueo de muchos de ellos. De ahí la importancia de topografiar adecuadamente la red histórica de captaciones hidráulicas existentes en la ciudad, compleja y muy sofisticada, tarea realizada en cierta medida por Emacsa, pero insuficiente en cuanto a conservación y puesta en valor. Todo un reto, pues, en el que está siendo determinante la labor desarrollada por algunos ecohéroes cordobeses, ecologistas y espeleólogos empeñados en documentar minas de agua, desobstruirlas cuando han dejado de servir por falta de mantenimiento, y denunciar a quienes se empeñan a diario en contribuir de forma militante a la destrucción de nuestro entorno natural. Sirvan como ejemplo los trabajos realizados para recuperar el flujo de agua en la Fuente del Elefante, seca por obstrucción de la mina que la alimentaba desde hace siglos, y abandonada a su suerte. No hace mucho consiguieron liberar un primer tramo por el que vuelve a manar el líquido elemento, y no tardarán en recuperarla completa. Han denunciado también la contaminación de los arroyos Bejarano y del Molino, en la zona de los Baños de Popea, y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que sancionó al Ayuntamiento con casi nueve mil euros por falta leve; y no dejan de solicitar nuevos análisis para confirmar que Santa María de Trasierra y su entorno siguen contaminados por captaciones y vertidos ilegales en sus arroyos.

Algunos de estos mismos activistas medioambientales forman parte del Grupo de Trabajo de lucha contra el cambio climático integrado en el Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, al que pusieron no hace mucho en evidencia públicamente por su inacción ante aquél. Hablo de una nota enviada a la prensa el pasado 25 de junio, en la que desarrollaban las propuestas para combatir el cambio climático -aprobadas por el Pleno de la Corporación municipal, y por tanto de obligado cumplimiento-, que ya remitieron en mayo al Concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento y Presidente de dicho Consejo sin respuesta alguna por su parte, en un ejercicio de inhibición temerario ante un problema de gran trascendencia para Córdoba, una de las ciudades que sufre con mayor rigor el calentamiento global, como demuestra el incremento imparable de sus temperaturas. El documento insistía en algunas medidas cuya necesidad parece tan obvia que cuesta entender el porqué de tales resistencias institucionales; entre ellas: incrementar la plantilla del Departamento de Medio Ambiente; crear un órgano interno de coordinación para la adaptación al cambio climático; educar y concienciar a la ciudadanía con relación a este último; activar un Plan Municipal contra el mismo; evaluar la emisión de gases de efecto invernadero, con especial atención a las infraestructuras y los equipamientos municipales; reducir las emisiones de dichos gases en un 40% y apoyar la instalación de energías eléctricas renovables hasta alcanzar el 42% en 2030, conforme exige explícitamente la Declaración de emergencia climática de 14 de noviembre de 2019; potenciar el autoconsumo eléctrico, en una ciudad que cuenta con un número extraordinario de horas de sol; promover el uso de la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes, a ser posible colectivos o compartidos; crear más espacios peatonales e implementar estrategias para una movilidad sostenible; tender a una política eficiente de Residuo Cero y apostar por la economía local, reservando un papel destacado a la agricultura y la ganadería ecológicas; bioclimatizar edificios, multiplicar el arbolado, y elaborar una Ordenanza municipal de Infraestructura Verde. Ignoro en qué punto se encuentran tales reivindicaciones, pero su necesidad empieza a ser perentoria. Hemos de sumarnos sin reservas al grito universal de auxilio en favor de la Tierra y asumir compromisos activos que no sean papel mojado, desde el equilibrio, la planificación y la estrategia, procurando repartir racionalmente las cargas y no arruinar a la ciudadanía. No se trata de una opción. Como seres humanos, tenemos la obligación ineludible de intentarlo.