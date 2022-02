Tener perra -7 kilos de perra, en mi caso- plantea muchas obligaciones por pequeña que sea; una de las más importantes es pasearla, no sólo para que satisfaga alguna de sus necesidades fisiológicas -aprovecho para recordar a los olvidadizos lo imprescindible de la botellita con el detergente y la bolsita de plástico- sino para que haga ejercicio. Como vivo en el casco histórico, con frecuencia, los turistas me preguntan por el camino a un hotel, una plaza, una iglesia, un patio, un museo, la mezquita, el alcázar, la Calahorra... Si tengo tiempo y me caen bien, hasta los acompaño, y al mismo tiempo, proporciono una alegría a Kira, que da un par de brincos ante la perspectiva de ver alargarse el paseo, y yergue la cabeza, orgullosa del servicio que vamos a prestar. No presumo de buena samaritana; disfruto oyendo los comentarios sobre nuestra ciudad; por ejemplo, cuando -en el mes de mayo- dicen que hace un calor horroroso y que ya se hacen idea de lo que será en verano. Y yo pienso: espérate a cruzar el Puente Romano a finales de julio, a las cinco de la tarde y te harás la idea.

También suelo encontrarme algún coche atascado entre Rey Heredia y Bataneros y le ayudo a la maniobra para salir por Encarnación. Sé por propia experiencia que estos comportamientos amables dejan al foráneo con tan buen sabor de boca como la visita a los monumentos. Al fin y al cabo, en esos momentos, somos imagen de nuestra ciudad. También me preguntan mucho por restaurantes y tabernas; unas veces para encontrar el camino; otras, para que les oriente acerca de buenos lugares para comer, aunque estén fuera de las rutas turísticas. En realidad lo que me preguntan es por los sitios donde comemos los que vivimos aquí. Y ahí, la verdad, me explayo. Cuando soy yo la que viajo y en los museos, palacios y catedrales me preguntan de dónde soy, observo expectante la reacción al escuchar la palabra Córdoba. A muchos se les abre la sonrisa por lo bien que lo han pasado aquí e incluso manifiestan abiertamente su admiración por lo nuestro. En otras ocasiones capto cierta desilusión, como si pensaran que la belleza de Córdoba es insuperable y que la ciudad de ellos, por muy hermosa que sea, quedará ensombrecida en la comparación con la nuestra. No quiero pecar de chovinismo, pero en la mayoría de los casos, la razón les asiste. Córdoba es mucha Córdoba.