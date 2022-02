Con Rafa Nadal no se han acabado los adjetivos, sino las descripciones. Después de una semana leyendo en varios sitios esa frase manida, la de la extinción adjetival si se trata de hablar de nuestro tenista, queda pensar que lo que se ha acabado es la imaginación. Pero claro, es un reto gigante: cómo sigues narrando las proezas de este tío. En los últimos veinte años, más o menos, yo mismo he escrito de él en muchas ocasiones porque es un personaje que te motiva la escritura, que es estimulación para la idea que escapa del lugar común. Como campo semántico, lo he solido enmarcar entre dos mundos: en sus inicios, cuando era solamente un chaval, el del indio cherokee, con la melena al aire y los brazos morenos sosteniendo el revés de la raqueta como si fuera un hacha hacia el contrario, tras haberlo sacado de la tierra, por su fuerza salvaje, indómita en la pista. Rafa Nadal desenterraba la raqueta y se ponía en pie de guerra mientras espoleaba la pasión del país que vibraba con él. Después, no mucho más tarde, uno lo ubicó en el mundo griego. No estamos ante un tenista, sino ante un héroe en las puertas de Troya, con el único talón de Aquiles de su vulnerabilidad humana, ofrecida en un manto de lesiones que le han hecho superar una odisea propia, adaptando su juego a la debilidad de un cuerpo que también es mortal y ha sufrido el castigo de una exigencia homérica. Así, con estas asociaciones de palabras entre la fiereza del apache y el componente épico de una conquista griega, uno podía ir escribiendo de Rafa Nadal con más o menos plasticidad cómoda, aunque desde el principio ya tenías que partir de la base de que todos los trajes se le quedan pequeños.

Digamos que es un personaje que no necesita andar en ninguna polémica, aunque lógicamente haya tenido alguna después de tantos años en el disparadero, para llamar la atención de los matices. Otro momento fue la primera vez que lo vi jugar en directo, en aquella final de Roland Garros frente a Roger Federer. Eso no era un hombre al calentar: era una pantera que casi nos echaba no sólo a Federer, sino al resto, de las gradas. No he podido olvidar cómo resonaban sus golpes en la tierra simplemente estirando, esos zapatazos en la arena, antes de comenzar, ni los ojos de Federer: ese sonido le llegaba dentro. Lo mirabas y parecía, más o menos, Fred Astaire delante de Conan El Bárbaro. Y sabías que el tipo podía manejar esa raqueta con su elasticidad de bailarín, que era el mejor del mundo, que lo había ganado todo, que su propio rival lo respetaba y entonces, como ahora, se deshacía en elogios hacia el juego del suizo. Pero Roger Federer seguía siendo Fred Astaire, este tenista esbelto con esmoquin que casi nos ganaba sin jugar, y enfrente seguía estando nuestro Conan El Bárbaro. Pero todo eso y más, empero, con fortuna variable, apenas nos servía para articular diferentes etapas de su propio misterio. Ahora, ya con 35 años, después de haber superado toda una geografía de dolencias duras, con el escafoides roto, Nadal ha vuelto a ganar a un tipo muy bueno que, además, es diez años más joven. Ahora entramos directamente en Odiseo: el hombre que ya sabe las limitaciones de su fuerza y las sabe medir consigo mismo. Rafa Nadal administra sus zonas vulnerables con una inteligencia de estratega. Lo suyo -y esto también creo haberlo escrito antes- ya no es tenis, sino ajedrez. Un ajedrez muy físico, desde luego, que es casi combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, después de tantos años escribiendo sobre él, ahora pienso que quizá lo mejor del tenis de Rafa Nadal sea que en cada partido te está contando una historia. Nos hemos empeñado en verlo como un personaje, cuando resulta que es un narrador. Porque en Nadal siempre hay planteamiento narrativo: comienzo duro, aunque nunca se rinda ni baje los brazos, hasta llegar a un momento en el que todo parece perdido, y ahí es cuando viene ese punto de giro de guion que a veces sólo Rafa cree posible. Es cuando lleva ya dos sets perdidos, tú estás sufriendo por verlo perder -porque con él se sufre, igual que en toda historia que merezca la pena-, te levantas y apagas el televisor, hombre de poca fe. Pero vuelves media hora después, porque ya no soportas tu propia deslealtad: regresas al partido en el que todo estaba ya perdido y resulta que el tío comienza a remontar. Y esa mirada fría en el adversario, su encogimiento gélido en los ojos. Rafa Nadal nos cuenta su poética de luz y adaptación, el no rendirse nunca en la superación que es vivir.