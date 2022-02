De vez en cuando en los medios de comunicación se da cuenta de algún acto de represión violenta ejercida en algún lugar del mundo contra determinada minoría religiosa. Según un informe del Pew Research Center, los cristianos fueron acosados en 145 países, los musulmanes en 139, los judíos en 88, los budistas en 24, los hindúes en 19 y los no creyentes en 18. Parece, pues, que es peligroso creer o no creer en según qué lugares y a la vista de los datos no son pocos los países: de 193 Estados que hay en Naciones Unidas, en aproximadamente el 80% de ellos se persigue de algún modo a los que no profesan la religión o religiones oficiales.

No es únicamente un problema de fe u ortodoxia religiosa, detrás de esas acciones se esconde una actitud contraria a la integración de todos los ciudadanos en sus sociedades y en su vida política y cultural. Si miramos los datos de las democracias que en el mundo responden a unos estándares de calidad aceptables, podemos llegar a la conclusión de que los países en los que no hay persecución religiosa casi coinciden con aquellos en los que hay unos sistemas democráticos que funcionan de un modo aceptable.

Las persecuciones religiosas no están en retroceso, sino todo lo contrario, hay motivos para la preocupación porque se ha incrementado en los últimos años la violencia ejercida contras las minorías religiosas y no solo desde los poderes públicos. A ello se añade que en los países en los que no hay persecución estatal se detectan cada vez más comportamientos sectarios por parte de partidos confesionales o de extrema derecha, que fomentan la intolerancia religiosa y cultural como eje central de sus valores identitarios y excluyentes. Por ejemplo, ha renacido el antisemitismo con particular intensidad y la negación del holocausto como elemento de desinformación recurrente. No obstante, la mayor persecución según los datos estadísticos de que dispongo se da contra los cristianos, seguidos de cerca por los musulmanes, especialmente en Oriente Medio y el Norte de África. El autoritarismo, en todo caso, en sus más diversas modalidades está invadiendo todo el espacio global y este último dato sirve a algunos en Occidente como justificación de sus postulados intolerantes.

En nombre de algún dios se encarcela, se tortura, se asesina o se violenta. En pocas líneas es difícil denunciar esta situación, pero sirva siquiera para, al menos en nuestros sistemas democráticos, llamar la atención del peligro que encierran algunos discursos que circulan entre nosotros. Quien siembra vientos solo puede recoger tempestades y no creo que conduzca en favor de la paz mundial -en un mundo en el que es imposible poner fronteras por mucho que nos quieran convencer de lo contrario- incrementar estos discursos de odio que llevan siglos envenenando a la humanidad.

Cerca de Córdoba, en la localidad de Pedro Abad, tenemos una pequeña comunidad religiosa islámica desde 1982: los áhmadis. Ellos profesan una fe basada en el principio del «amor para todos y el odio para nadie», como establece uno de sus lemas fundamentales. Constituyen una religión declarada herética en muchos países islámicos y perseguida de un modo cruel en varios de ellos, pero especialmente en Pakistán. La comunidad áhmadi, presente en muchos países, es precisamente en Pakistán donde cuenta con más creyentes, alrededor de cuatro millones de fieles. Allí se les priva de los más elementales derechos, haciéndolo con especial barbarie desde que en 1986 su código penal estableció la pena de muerte a los que profanan el nombre de Mahoma. Desde entonces los tribunales han aplicado en muchas ocasiones esta pena a sus creyentes, destruyendo sus casas y tratando de borrar su memoria de los modos más inhumanos. Es absolutamente injusta su calificación como profanadores del profeta Mahoma, pero así se les persigue desde un planteamiento interesado para acallar su mensaje de paz en unos lugares especialmente castigados por la intolerancia, la violencia y la guerra.

Precisamente su revolucionario discurso de respeto interreligioso, no proselitista, no sectario y su mensaje de paz han llevado a varios líderes mundiales a reconocer en Mirza Masroor, V Jalifa, unos valores de santidad que, sin embargo, le hacen no ser profeta en la tierra que vio nacer su fe a finales del siglo XIX. A pesar de ese apoyo y reconocimiento, la realidad de los hechos es que los crímenes que a diario se cometen contra ellos, sus derechos y sus bienes no encuentran demasiado eco en los organismos internacionales. El Parlamento Europeo ha recogido en su informe de mayo de 2021 sobre persecución de minorías, su situación junto a la de otras religiones, pero la geopolítica una vez más ignora a los que tienen poco poder, y los intereses estratégicos a menudo los hacen caer en el olvido.

El desapoderamiento de los dioses no se produjo tal y como pronosticaban los aventurados de la ilustración hace más de doscientos años, antes bien, como apunta Bauman, estamos inmersos claramente en el retorno de los dioses. Pues bien, si en la historia las guerras por motivos religiosos, por no decir económico-políticos, siempre estuvieron presentes y la persecución y el integrismo configuraron el armazón de la identidad nacional y todo ello en un mundo en el que las distancias eran un factor que facilitaba en alguna medida vivir separados, ahora en el mundo intercomunicado es imposible excluir al que siente, piensa o reza de modo diferente y mucho menos invisibilizarlo.

Por supuesto que las condiciones de convivencia en Europa no tienen parangón con otros lugares del mundo, pero precisamente por ello deberíamos mantener firmes esos valores entre nosotros, para poder exigirlos con más fuerza a los demás. No es ni debe ser la religión un elemento constitutivo de la Europa comunitaria que queremos, pero no por ello debe permanecer impasible ante la violación de los derechos de aquellos, que como los ahmadíes, otros musulmanes, los judíos o los cristianos, son masacrados en otros lugares en nombre de un dios que no se puede escribir con mayúsculas porque en ningún caso los ampara, como tampoco está del lado de los que aquí imploran por una creencia única, excluyente y privilegiada. Discriminar, matar, imponer, solo se hace en nombre de dios por unos intereses espurios que nunca estuvieron en la mente de Dios. Menos golpes de pecho, menos genuflexiones, menos falsos rezos y más compasión, comprensión, fraternidad y amor o al menos eso es lo que todos predican.