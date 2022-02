La vida está y se nos regala para vivirla, pero eso es algo que no se aprende nunca del todo. A veces, a medida que pasa el tiempo, ocurre lo contrario: que la vida se nos ha desgastado tanto o tanto la hemos desfigurado, que terminamos por tirar la toalla, y hasta renunciamos a vivirla en plenitud, con todas sus luces y sus sombras, con todas sus consecuencias. Para seguir caminando, para no desanimarnos, aparecen, de vez en cuando, «vidas luminosas» o «personas» que han triunfado, dejándonos sus memorias y sus recuerdos. No hace mucho apareció en las librerías un titulo sorprendente, Hasta que se me acaben las palabras, escrito por un locutor de radio, Pepe Domingo Castaño, bien conocido por su voz y su figura, prodigada en las ondas. Los libros que se internan en el ámbito periodístico, enseguida atraen la atención. Pero, además, si se hace desde una cercana sencillez y una tierna humanidad, entonces tiene el éxito asegurado. He leído con fruición y encanto este libro de recuerdos y vivencias, en el que uno va descubriendo que la vida nunca es fácil, que no faltan los momentos y las etapas difíciles, en las que todo se oscurece y llegan las tinieblas, que siempre encontraremos, ante una puerta que se cierra, un ventanal de luz que se nos abre con fuerza. Este locutor de radio ha llevado siempre en sus entrañas «una voz», su propia voz, recogiendo, no sólo noticias sino latidos, no sólo datos de mayor o menor interés, sino sentimientos que nos hagan mejores y más felices. Al final de la lectura del libro, he querido recoger algunos de sus más bellos mensajes, una especie de «decálogo de Pepe Domingo Castaño», con sus mismas palabras. «Primero, en esta obra he decidido contar mi vida de una manera sencilla y sentimental, de lo que quise ser y de lo que he conquistado, de mis sueños para alcanzar la felicidad a la que aún no he tocado del todo. Segundo, todo empezó cuando dije que tenía un libro escrito, más o menos sobre recuerdos, pero que era muy malo y no lo iba a querer publicar nadie. Me oyó un señor, Juan Luis Miravet, me pidió el manuscrito, lo leyó y me dijo que tenía entre las manos un ‘best-seller’ y que era una pena que no se publicase pero que tenía que escribir la segunda parte. Tercero, quizás uno de mis secretos haya sido convertir la radio en un espectáculo y sentirlo intensamente. Cuarto, nunca imaginaba que la gente me quisiera tanto. Me van a hacer un ser inaguantable porque no paran de darme elogios y cariño. Quinto, sí, al comienzo del libro, hablo de la lluvia, de la muerte y del amor. Y digo que he amado más que odiado. La verdad es que el odio no lo tengo nunca en cuenta. Yo odiar, como se odia de verdad, no he odiado nunca. Sexto, en mi paso por el convento de los dominicos de Asturias, me trataron de maravillas. Mi paso por allí fue, sobre todo, un paso lleno de futuro. Me formé como un hombre íntegro, que se debe a los demás. Séptimo, en los dominicos aprendí muchas cosas, me hice consciente de que yo solo no puedo conseguir nada, de que no puedo hacerle a nadie lo que no quiero que me hagan a mí, de que hay que respetar todas las ideas, y de que se puede discutir, pero nunca dejar que las ideas te cieguen. Octavo, empecé a hacer radio en el convento, con el padre Iparraguirre, al que recuerdo mucho. Montamos una emisora y me dijo: ‘Tú, Castaño, vas a ser la voz’. Y así fue. Noveno, los beneficios de mi libro van destinados a Cáritas y a Aesleme. Es mi forma de dar gracias a la vida por todo lo que me ha dado. Décimo, diría que para mí lo más grande ha sido escuchar, al ir por la calle: «Gracias por hacernos tan felices y por darnos a conocer lo más íntimo de tu vida». Eso es muy grande. No paro de recibir cariño». ¡Enhorabuena, querido colega Pepe Domingo Castaño, por hacer de tu persona un icono de buen decir y buen hacer!