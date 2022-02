Caminabas de vuelta una noche fría y tus pasos sonaban como un eco vacío. No era el comienzo de un paseo introspectivo, sino el momento en el que, absurdamente, tenías que embozarte la mascarilla en la calle. Por más que intentabas entenderlo, cruzando la avenida solo, te preguntabas a qué experto iluminado debíamos agradecer la ocurrencia. Sobre todo, cuando veías a los fumadores con la mascarilla bajada, con lo que se premiaba el acto de fumar. Así que, si fumabas, podías quitarte la máscara. Si ibas andando solo, no. Uno comprendía que si vas por Ronda de los Tejares o cualquier otra calle igual de caudalosa, por ejemplo, la tarde abusiva y festivalera del 5 de enero, la mascarilla puede tener su utilidad. Pero ahí fuera, sin un techo opresivo sobre nuestras cabezas, mientras no tuvieras a la gente encima de ti, no se entendía, a no ser que hubiera que buscarle salida comercial al stock. De eso más o menos había escrito mi columna de hoy sábado: del disparate de la obligación de la mascarilla en exteriores.

Sin embargo, el cambio de última hora me obliga a reenfocar el tema, porque desde el martes se levantará la imposición delirante del Gobierno de las mascarillas en la calle. Quizá pueda tratarse de otra distracción para obviar o cubrir el espectáculo de la votación del jueves de la nueva reforma laboral. Quizá el posible tema nuevo sería esa misma votación, la estrategia oculta por detrás o delante de los fallos posibles. Pero qué poco amor ve uno ahí para escribir hoy del Congreso, cuando cruzas la calle soleada y ni la mascarilla nos oculta toda la belleza de vivir, con su fotografía para el recuerdo de unos escenarios que regresan. Amo los exteriores con mascarillas y sin ellas, aunque sin mascarillas mis latidos bombean con más fuerza toda la escritura por delante y la pasión que ofrece la sorpresa. Entre tantos vaivenes, ahora recuperamos el aire en los pulmones, tocándonos las caras al mirarnos para reconocernos bajo el sol. *Escritor