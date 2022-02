El amor es un payaso desmaquillándose frente al espejo. Qué quedó en mí. Qué quedó en ti. Me angustian las fiestas, porque acaban. Cuando el confeti da síntomas de debilidad, y suavemente sucumbe a la tiranía invisible de la gravedad, yo comienzo a sentir culpa por el júbilo. La peor de las culpas. La que te abraza en pleno ascenso. ¿Qué fue antes, el exceso o el decoro? ¿Nos aburrimos del gris y saltamos a los colores o acaso, hartos ya del caleidoscopio, buscamos cobijo en la ceniza?

Mi único talento es la insatisfacción. Por eso escribo. Porque estoy en todas partes sin placer en ninguna. No es tristeza. Ojalá. Es un volcán que erupciona hacia dentro. Algo más salvaje, despiadado e íntimo. Del amor sólo conozco su finitud, como del ser humano sólo conozco su intrascendencia. Yo veo cierta asimetría, porque el amor es un juguete absoluto y cósmico que termina rompiéndose frágilmente entre las manos. «No existen notas sin silencios, trenes sin estaciones, vuelos sin aterrizajes, sueños sin despertares, inspiraciones sin espiraciones... palabras de amor sin espacios en blanco», escribió Corrado Calabrò.

Nunca encontré el amor en Tinder, pero lo intenté. El sexo es un puente que tiembla entre dos orillas. Jimina Sabadú ha sacado un libro, ‘La conquista de Tinder’ (Editorial Turner), donde se pregunta si el uso de estas redes para ligar nos convierte en productos de un catálogo interminable. Recuerdo los matchs con vértigo. Y luego aquellas citas urgentes y atribuladas. No fue la mejor de las épocas. No fue la peor de las épocas. Pero me reconozco poco en aquel hombre. No por coquetería, volvería a hacerlo cien veces, sino por la torpeza y el rubor con el que me plantaba en esos encuentros que casi nunca salían bien. Y digo más: Aún no tengo claro si ‘salir bien’ era dormir en cama propia o en cama ajena.

Viví muchas cosas, pero, sobre todo, gatos. Olor a pachuli. Camas en el suelo. Exnovios que retornaban a sus viejos amores. Conversaciones aburridas. Mucho cine. Pocos restaurantes. Cuscús doméstico. Absurdos paseos por el campo. Montañas de tedio. Mojitos, cunnilingus y canciones de Fito cantadas usando un botellín como micrófono. No sé cómo será ahora. Antes: Bragas en el suelo y calzoncillos en el tobillo como la bola que arrastran los fantasmas. Mucha culpa, por el alcohol, por la presteza, por el ansia por desaparecer tras aquellos polvos acelerados. Productos quizá, como dice Jimina; pero de un supermercado de gasolinera: Caros y poco sanos.

De niño uno aprende a no cogerle cariño a lo que perece. Los balones embarcados y los regalos que traían los huevos Kinder. Los amigos de verano y los álbumes de pegatinas que venían con los chicles. Pasa con el amor muchas veces, que aterra su estacionalidad, su ligereza, su alma quebradiza, las grietas minúsculas, su tímida fuerza, su volubilidad. Me hago viejo. Todo se me hace un mundo. Si tuviera que volver a aquellos años, me taparía la cabeza con el edredón como hacen mis hijos cuando sienten el peso de la oscuridad a su alrededor. Las fiestas son marcapáginas entre los grandes tochos de la melancolía. El vino ayuda con las bagatelas. Una vez quedé con una chica en la Plaza de la Merced de Málaga y, aunque estábamos uno frente a otro, no nos encontrábamos. Ni ella me parecía ella, ni yo le parecía yo. Nos llamamos. Fue ridículo. Nos señalamos colorados a dos metros. Luego nos reímos y asumimos ligeros que a lo mejor había que hablar de menos y follar de más. A veces, barrer el confeti es el mejor de los planes. Dejar que otros lo lancen furiosos al aire. Dejar, simplemente, que las galaxias brillen en los ojos de los demás.

*Escritor