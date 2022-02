No sé nada de tenis, mi nivel de conocimiento es nulo pero, aunque no sepa de tenis, sí sé muy bien lo que es el esfuerzo y ver a Rafael Nadal el pasado domingo no rendirse fue, simplemente, sublime.

Los héroes son así, te fascinan por una capacidad de crecerse ante la adversidad que nos emociona y sobrecoge porque nos identificamos con ellos en nuestras batallas vitales. Sí, esas que no salen en los medios, pero que para nosotros están a la altura de un Grand Slam. De Nadal se ha dicho de todo en estos días porque no hay palabras para describirle. Se ha dicho tanto que, de hecho, se ha mentido. Uno de los comentarios más repetidos en los informativos del domingo fue que era el tenista con más Grand Slam de la historia. Todo depende, claro, de con qué parte de la historia te quedas ya que la tenista Margaret Court ganó veinticuatro, Serena Williams veintitrés y Steffi Graf veintidós. De hecho, el tema no se queda sólo en la histórica invisibilidad de género, sino que hay un japonés que se llama Shingo Kunieda -en categoría adaptada en silla de ruedas- que ha ganado veintisiete, por lo que, no estaría de más que los profesionales del sector tengan cierta sensibilidad al explicar las noticias. A veces es difícil romper el saque a comentarios de este tipo y se nos va la energía en ver si una teta de Eurovisión es más o menos feminista que un perreo de otra, enredándonos en fenómenos con tanta caspa histórica que nos arrastran a estar congelados en un momento de estupefacción cateta similar al fin de año de 1987 con Sabrina bailando con su pecho rebelde fuera del corsé. ¿Que ahora es moderno reivindicar el pecho que Delacroix representó en La libertad guiando al pueblo en 1830? Como si hubiera déficits de pechos en la historia del arte, que no hemos sido otra cosa que tetas para el discurso oficial del mismo hasta bien entrado el siglo XX: tetas figurativas, tetas barrocas, tetas neoclásicas, tetas místicas, tetas impresionistas... Las ha habido para todos los gustos, hasta a la Virgen María han representado con el pecho fuera, y no sólo con el Santo Infante, que la Lactancia de San Bernardo es demencial. En esto sí que hemos ganado más finales que nadie. ... a pesar de todas 'las Court, Wiliams y Graf' que han pintado. Manda ovarios. O mejor dicho... manda pezones.