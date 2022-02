El tenista Rafael Nadal ha ganado otro campeonato cuando parecía que y a era imposible. Este más allá de lo imposible es lo que manifiesta que la verdadera fuerza de la vida está en creer en lo que se hace, en creer hasta dar la vida por aquello en lo que se cree, día a día o bajo violencia. De esto es de lo que nos olvidamos siempre; es el misterio de lo humilde, de lo en apariencia débil, sencillo, frente a la vanidad, a la soberbia; es buscar la seguridad y la certeza en la fuerza del espíritu, y no en la falsa seguridad que nos da el egoísmo, el vivir en la mentira hacia nosotros mismos y hacia los demás, en las apariencias, en la corrupción de la palabra. Es David, un pastor adolescente, contra Goliat, la prepotencia de la fuerza sólo en apariencia, sin el espíritu. Es la fuerza imperceptible, frente a los poderosos de un imperio, de un Gandhi, un hombre pequeño, en continua levedad, pero enraizado hasta lo más hondo en sus convicciones sobre la paz, el amor, la hermandad entre los seres humanos, hasta dar la vida por ello. Sólo podemos transmitir vida e impregnar de vida a otros, al mundo, cuando de verdad creemos en lo que hacemos. La victoria de este tenista no ha estado en sus brazos y su experiencia; éstos sólo han sido los medios por los cuales se ha manifestado su espíritu, es decir, su amor a lo que hace, la entrega de su vida a ello; esto es lo que lo hace humilde, humano, y ¡tan valioso!, lo conseguido; esto es lo que lo ha hecho vencer. Sólo da vida aquello que tiene vida, aquello que posee verdad y autenticidad. Lo vemos en lo transparente. Es la sencillez de una brizna de hierba en un muro, de un pajarillo en la tormenta, de un niño en su sonrisa. Es lo que transmite un maestro al enseñar. Si de verdad ama lo que enseña, forjará hombres y mujeres, más que conocimientos. Es el amor que pongamos en lo que hacemos, y no el afán de prestigio, de poder, de dinero, por muy grande o importante que creamos que es lo que hacemos. Sin amor, nada tiene vida, y por lo tanto no creará vida. Por más técnica que pongamos en un oficio, por más palabrería que lancemos en un discurso, si no va con ese Espíritu, el esfuerzo será inútil, sólo producirá banalidades, mentiras, fracasos, soledad, además de sufrimiento, tensión, oscuridades, vacíos.

** Escritor