Hace varias semanas que Aucorsa, la empresa municipal de autobuses, ocupa espacio en los medios de comunicación por diversas razones, no muy buenas. Se habla de conflictos laborales, y los trabajadores tienen anunciada una huelga parcial los días 7, 9 y 11 de febrero, como ya hicieran el 2 y el 5 de enero, si no se escuchan sus reivindicaciones. No es el único colectivo que empieza el año movilizándose en Córdoba; también lo han hecho las limpiadoras del hospital Reina Sofía, los secretarios judiciales y otros gremios que muestran de un modo u otro su descontento –un fenómeno que se multiplica a lo largo de todo el país-, acuciados por crisis sucesivas de diversa índole que van minando su economía y su moral. En el caso de Aucorsa, los empleados denuncian que faltan conductores, y exigen que se refuerce la plantilla al igual que se ha hecho con la Policía Local, que a principios del pasado noviembre incorporaba a 19 agentes, por lo que anuncian que no desconvocarán los paros, como hicieron los días 2 y 4 para acercar posturas, hasta que el comité no alcance un acuerdo definitivo con la dirección.

Una dirección que no gana para disgustos. Al problema laboral se añade el del vandalismo contra los buses, ya convertido en algo parecido a una pesadilla, además de una vergüenza para todo ciudadano de bien. Unos 20.000 euros costó al Ayuntamiento en 2021 arreglar los desperfectos causados a sus autobuses por desaprensivos anónimos -la vileza suele serlo-, que se entretuvieron en lanzarles piedras hasta en 21 ocasiones. Pedradas contra los cristales -y otros estropicios en marquesinas- que de momento no han herido a pasajeros o conductores, pero que podrían acabar haciéndolo si sigue la broma pesada. De momento, lo que sí están lesionando es la salud de la empresa -que, no se olvide, pagamos todos los cordobeses-, siempre deficitaria como todo transporte público y más aún en tiempos de pandemia y miedo al contagio en espacios cerrados, lo que implica que más de uno y de dos usuarios en potencia se lo piensen antes de subirse al bus. Los vándalos han estrenado el año haciendo de las suyas, y el jueves pasado un nuevo impacto se cargaba, con nocturnidad y alevosía, la luna del lateral derecho de un microbús estrenado hace menos de un mes. Porque todo no iba a ser malo. En el capítulo positivo destaca la reciente renovación de la flota con cuatro microbuses -y dos de los grandes que llegarán pronto- de gas natural comprimido, menos contaminantes y dotados de accesibilidad plena, que suponen una inversión cercana a los dos millones de euros. De modo que, si les tiran piedras, deberían caer sobre la conciencia de los salvajes. Pero hay otra cosa buena, o al menos curiosa, que contar de Aucorsa, y es raro que a estas alturas del año todavía no la hayan dado a conocer quienes tendrían que celebrarla. Se trata de que la empresa municipal cumplirá su primer centenario, concretamente el 20 de noviembre. Cuenta el historiador Manuel García Parody en su libro El siglo XX en Córdoba a través de sus noticias, de lectura obligada para todo el que quiera saber cómo hemos llegado hasta aquí, que en esa fecha, pero de 1922, siguiendo la costumbre de la época tuvo lugar –con discursos solemnes, banda de música y enorme expectación ciudadana- la bendición de los primeros seis autobuses adquiridos por el municipio, marca Leyland, que habían llegado en lenta caravana a la ciudad desde el puerto de Sevilla procedentes de Inglaterra. Un logro envidiado por casi toda España que metía a Córdoba en la modernidad, digno de festejarse. Podría hacerse empezando por contentar al personal.