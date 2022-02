Seguro que a usted le llegan a través de redes sociales, grupos de whatsapp, telegram y demás app de mensajería infinidad de memes, de imágenes bienintencionadas deseándoles lo mejor para el día y dándole ánimos. «¡Buenos días! Que tengas un luminoso camino hoy!» «No te detengas, sé contante, se fuerte, sé soñador, sé feliz y no olvides lo grande que eres», «vuela alto sobre las miserias»... Ahora bien, ¿cómo conseguir ese estado de bienestar en lo personal, en el círculo cercano de conocidos y, si me apuran, en la política y en el mundo? Pues con química. Y no hablo de drogas.

Resulta que neurocientíficos, psicólogos y biólogos, entre otros, hace tiempo que tienen la respuesta a través de la química. Que hasta el alma, eso tan importante y tan difícil de demostrar por la ciencia, se alegra con sustancias tan simples como el aroma del café mañanero o el olor de la piel de nuestro hijo pequeño. En todo caso, es cierto que la auténtica felicidad, como propugnaba Aristóteles, está en nuestro interior. Concretamente en la dopamina u ‘hormona del placer’, que aumenta con un sueño de calidad de entre 7 y 9 horas, celebrando logros diarios o haciendo ejercicio físico. O la oxitocina, que no solo se libera con el orgasmo, sino también con otras fuentes de amor como la meditación, dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad consciente... Curiosa molécula, producida por toda conducta relacionada con el sexo pero también por situaciones sociales amigables. Además, está la serotonina, neurotransmisor que regula la sensación de saciedad, la temperatura corporal o el apetito sexual y que se libera con actos de gratitud, disfrutando de la naturaleza y de lugares con mucha luz, recordando momentos importantes; evitando el estrés, azúcar y estimulantes artificiales... Por último, las endorfinas, que saltan al torrente sanguíneo practicando aficiones, riendo con seres queridos, bailando, cantando, con una buena caminata o practicando deporte moderado. Ya ven, hay que reservar tiempo cada día para meternos un ‘autochute’ de felicidad natural. Aunque quizá lo más difícil sea eso… encontrar momentos para esas cosas que nos harán sentir especiales y felices. En todo caso, ahí les dejo esa breve explicación científica y los consejos que dan los expertos para sacarle un partido práctico. Aunque lo que me resulta hasta más llamativo que las cuatro moléculas de la felicidad es lo difícil que me está siendo encontrar en internet cuál es la ‘hormona de la ira’, la que nos mantiene cabreados todo el día hasta que topamos de frente con alguien para acabar riñendo, como si lo hubiéramos estado buscando; la sustancia que ha producido esa oleada de peleas callejeras juveniles sin venir a cuento y que copan los programas de televisión, la que tiñe de mentira y mala baba parte del discurso político en España, la que tiene en vilo a Ucrania y al mundo entre dos bloques que vuelven a discutir por quién tiene el misil más largo y gordo... Porque si no se ha detectado aún, no veo objetivo científico más urgente y rentable a corto plazo que aislar esa ‘molécula de la mala leche’.