Parece ser que la próxima celebración de las Cruces de Mayo, si la pandemia nos lo permite, no se van a elevar floridas y místicas estas en los barrios que demandan los movimientos ciudadanos al Ayuntamiento. Volverán aquellas cruces del casco histórico que si contemplan las bases del concurso a aglutinar como en otros años la mayor concentración de actividad no sólo festiva, sino aquella que reclaman los vecinos que se erradique y que vienen generando los consabidos problemas de botellón, ruidos, movilidad y suciedad. Aunque no solamente los vecinos tratan de evitar esta situación, sino que también reclaman un cambio de modelo en la organización para reivindicar las cruces en los barrios. La verdad es que sería bonito, como se dice en castizo, ir de barrio en barrio visitando y admirando nuestra manera más exornada de darle la bienvenida a la primavera. Sobre todo porque detrás de muchas peñas, organizaciones vecinales y hermandades hay mucha ilusión, arte y ganas para poder rendir cuentas a esas cruces de flores frescas de resurrección que se acompañan de macetas, mantones de manila o barriles de vino, elementos todos ellos tan cordobeses como esa barra de barra de bar que se integra para degustar lo más típico de la cocina cordobesa. Y que no falte de fondo la mejor música flamenca.

Pero parece ser que ese planteamiento oficial de las cruces en los barrios no va a poder ser al menos como los vecinos los plantean. Y eso que la historia de las cruces nace del pueblo, de los barrios, de las asociaciones de vecinos que a principio del siglo XX comienzan a montar sus cruces populares. Y este sentir de los cordobeses, de los barrios, supo verlo el alcalde Cruz Conde que propuso celebrar un concurso entorno a esta celebración. Y es aquí cuando la ilusión de peñas y hermandades se lanzó a presentar sus cruces y conseguir que estas sean una de las joyas del mayo cordobés. Tal vez, como hizo Cruz Conde debiéramos mirar el sentir primigenio de las cruces para reflejarlo en las bases del concurso, por si falta algo. *Mediador y coach