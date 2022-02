Pilar Gómez de Cisneros y Ramos «Piluca» es andaluza. Pontanense para rematar la faena. Ya solo por eso merece la vuelta al ruedo. Piluca es genial y brilla por donde va: si hiciera un paseo por Beverly Hills, todo el mundo se volvería para admirarla, pero si lo hiciera por una zona en riesgo de exclusión social, no la verían como una persona ajena sino como luces en la oscuridad porque ella se multiplica con la gente llana. Repito que Piluca es andaluza que es de lo más importante que se puede ser en esta vida. Las andaluzas están hechas de una pasta preciosa porque esta tierra les regala una manera de ser para con los demás que las elevan a categoría de héroe ya que han resistido y resisten las embestidas del destino con maestría y por eso abren la puerta grande del optimismo y la ilusión. Nuestras abuelas valieron mucho pero no menos sus nietas que a puerta gayola siguen dando coraje y corazón a Andalucía.

Piluca es dura, dulce, elegante, solidaria, guapa, familiar, amiga, trabajadora, independiente, divertida, creativa y lleva consigo una capacidad de amar a su pareja como se amaba antiguamente, vamos, como se ha amado de siempre por el Sur. Pero sobre todo es valiente. (también es la madrina de mi niña Manuela). Y eso que esta abogada, como muchos, en estos tiempos inmediatos de atrás ha sufrido bastante. Pero ha remontado todo; como debe ser en las figuras de máximo cartel de la vanguardia social. Además, sabe que tiene la obligación de superación, no solo por ella sino por las muchas personas que la seguimos. Porque esta gran abogada de familia, famosa entre nosotros los letrados por todo lo que he dicho y por su profesionalidad en el mundo del derecho, ahora nos pega una larga cambiá y nos da la sorpresa entrando contenta el séptimo arte con el protagonismo de una gran película llamada «Agua» que, como el agua, solo cuenta verdades de esta vida y sobre todo, habla de la valía de la mujer como el mayor mérito de la creación de Dios. El estreno mundial será este once de febrero en Puente Genil y esto también me emociona por amor a ese pueblo, andaluz como ninguno. Ya era hora que Puente Genil se mostrara al mundo como lo que es: una plaza de primera categoría. Allí estaremos a tu lado en tu alternativa de actriz, tu familia y tus amigos y como no, los de Arriba, que no dejan de quererte y rezar por ti ni un solo segundo. Y también ese Dios que te prueba y después de mima. Ese día estrenarás tu primera película y una vez más, como en los juicios que siempre ganas, mostrarás tu arte y talento. Pero también esa triunfante tarde será aprovechada por todos los que te queremos para homenajear a una torera de la vida, es decir, a una mujer de bandera.

*Abogado