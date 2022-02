Se agita el avispero sanitario en Peñarroya y Valle del Guadiato, y es natural. La medida de la Junta, lógica y sensata por otra parte, de integrar el Chare de Peñarroya en el SAS, tras años de gestión por la Agencia Alto Guadalquivir, ha traído desconfianzas y rumores de reducción de personal y servicios. Y es natural la duda por parte de la población porque a perro apaleado todo se le vuelven pulgas, y ya nos han crecido todos los enanos posibles en este circo de tres pistas (sanitario, social y económico) en el que las administraciones han convertido al Valle del Guadiato. Es necesario recordarles algunas cosas a las nuevas autoridades andaluzas pues están dando muestras de bisoñez, algo natural ya que todavía llevan poco tiempo y por aquí se les ve poco. Como resumen de agravios que sufre el Guadiato, recordemos cómo cuando Peñarroya aún era un emporio industrial en los setenta, un tal doctor Cabrera de Pozoblanco se jactaba abiertamente en la prensa de haber arrebatado en beneficio de su pueblo, en una típica cacería franquista, el hospital comarcal que ya estaba proyectado para Peñarroya. Entonces Peñarroya necesitaba sin duda un hospital pues se añadía el peligro de la actividad minera a una infame carretera nacional (la única de esa categoría en la zona). Sobre tal agravio vinieron muchos, cualquier cosa que se hacía en el norte iba a Pozoblanco, provocando con ello una rivalidad y una frustración que no debiera haberse fomentado nunca, ya que ambas zonas tendrían que haber sido tratadas igual. El Guadiato entonces sumó dos y dos, con razón o sin razón, y el cuatro fue la existencia del cementerio nuclear cerca de Peñarroya. En fin. Cuando el alcalde Rafael Muñoz logra, tras luchas inauditas, el hospital de Peñarroya, es reducido y transformado por la Junta en un Chare, algo que contravenía el haber sido acordado gracias a fondos Miner cuyo objetivo es compensar el empleo minero perdido en la zona (más de mil). Luego se fueron el tren y la central térmica, la autovía se irá, la potencia eléctrica no viene, la conexión Colada y Sierra Boyera no se hace. Ya ven si no es lógico el hartazgo ante este circo.

*Escritor @ADiazVillasenor