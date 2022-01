Recuerdo los anuncios de detergente de hace años. El mensaje principal era ‘Lava más blanco’. Las «vecinas» (con a) comparaban la blancura de las sábanas y las camisas de sus maridos. Hoy en día el mejor blanqueador son algunas competiciones deportivas. La actividad de lavar la cara a países, con déficit democrático notable y superávit en vulneración de Derechos Humanos, nos ofrece en estas semanas dos ejemplos incomparables: La Supercopa y Los Juegos Olímpicos. Vamos por orden.

Caminaba yo escuchando la radio por las calles de Córdoba, cuando oí al presidente de la Federación Española de Fútbol «... a nivel ético, lo que estamos haciendo aquí (en Arabia Saudí) es ayudar mucho al desarrollo de la mujer en el fútbol». Se me saltaron las lágrimas y necesité un paquete entero de pañuelos para secármelas. A lo mejor eran lágrimas de indignación.

Hay que reconocer que el régimen saudí, campeón en la discriminación de mujeres y niñas, es igualitario a la hora de torturar, matar, encarcelar: también lo hace con los hombres. En primer lugar debemos recordar a Raif Badawi. Desde Córdoba seguimos este caso. Raif cumplirá en mayo la sentencia a diez años de prisión por escribir unos artículos considerados ofensivos. Quedan pendientes los latigazos que no pudieron darle por razones de salud y también puede ejecutarse la pena de no poder abandonar el país. Más nombres: Waleed Abu al-Khair, Samar Badawi, Abdulrahman al Sadhan, Nassima al Sada, Loujain al Hathloul, Basma al Saud, Suhud al Sharif. Y no olvidemos a Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado saudí de Estambul.

Sigamos con el detergente. El 26 de enero se celebra el Año Nuevo Chino. Y en febrero las Olimpíadas de invierno en Pekín. Para la ocasión hemos seleccionado Cinco Casos Olímpicos. Zhang Zhan: abogada que actuó como periodista ciudadana informando sobre la situación del COVID-19 en Wuhan, sentenciada a cuatro años de prisión. Ilham Tohti: académico uigur condenado a cadena perpetua por escribir sobre criterios constructivos para superar el trato desigual entre los grupos étnicos en China. Rinchen Tsultrim: monje tibetano condenado, probablemente, por expresar sus opiniones políticas sobre su cuenta de WeChat y su sitio web personal. LI QIAOCHU: defensora de derechos detenida por publicar sobre la tortura y malos tratos dentro del Centro de Detención del condado de Linshu. Gao Zhisheng: abogado defensor de derechos humanos desaparecido desde 2017.

Nota local. El Córdoba CF pertenece al príncipe de Baréin y allí se han ido a jugar. Si queréis saber más teclead Barhein + Derechos Humanos. El saber no ocupa lugar pero yo ya no tengo más espacio.

** Activista de Amnistía Internacional