Se puede dejar atrás el terror por la escalada bélica de la Rusia de Putin y refugiarse en el Wordle, aunque solo por unos minutos. Parece un juego ideado para los primeros tiempos de internet, o, al menos para los años anteriores al estallido de las App y la persecución de las cookies que nos roban los datos con nuestro consentimiento. Apenas empezado el año 2022, el ya famosísimo Wordle es tan viral como la cepa ómicron, y, curiosamente, no solo lo juegan los mayorcitos, sino que la gente joven se ha lanzado a su búsqueda diaria de la palabra oculta, de manera que hay familias enteras que comienzan la jornada comunicando si les ha salido o no la jugada y en qué fila lo han conseguido.

Por si queda alguien ajeno, el Wordle es, como su nombre indica, un juego de palabras. De una sola palabra, para expresarlo con propiedad. Se entra en un enlace web sin publicidad -¡sin publicidad!- y aparece un cuadrado dividido en seis filas de cinco casillas en blanco. El jugador pone una palabra cualquiera de cinco letras para buscar la que se propone ese día sin más pistas que la indicación por colores de si las letras que ha puesto están o no en el nombre común buscado y si están o no colocadas en su sitio. No es difícil y hay seis oportunidades para acertar.

Habrán visto Twitter lleno de los famosos cuadraditos de colores. Cuando la fila entera está en verde... ¡bingo! A la gente le ha dado por poner sus resultados en esa red social -especialmente cuando dan con la palabra en los primeros intentos-, algo tan extraño como resolver un crucigrama y pregonarlo al mundo. Esta vez, en lugar de ridiculizar esa acción, pensemos que con ella se crean simpáticas relaciones de amistad.

Tanto ha sido el éxito de Wordle que, nacido en inglés, enseguida encontró a una persona que lo llevara al español, y es de suponer que en otros idiomas estará también petándolo. La maravilla del juego, que se parece a aquél que jugaban en papel y con números los adolescentes españoles hace tiempo (adivinar un número por descartes), es que no está pensado para sacarnos los datos personales o engancharnos. Según leo en MeriStation, que a su vez se nutre de The New York Times, fue una idea del ingeniero Josh Wardle (también juega con su propio nombre) para ofrecer a su pareja un entretenimiento durante el confinamiento por la pandemia. Lo mejor de todo, que solo puede resolverse una palabra al día, pues si se pudiera seguir jugando más de un usuario seguiría en pijama delante del café a las tres de la tarde.

Ante tan deslumbrante y sencilla perfección no queda otra que darle las gracias a Wardle por el Wordle y cruzar los dedos para que los misiles rusos y estadounidenses continúen en sus bases.