Uno se pregunta qué piensa Alberto Cubero cada vez que se mira limpiamente al espejo, suponiendo que pueda mirar limpiamente algo. No lo conocíamos y lo vamos a olvidar con suma inmediatez, a pesar de su esfuerzo pueril por llamar la atención: caca, culo, pis. En eso andan algunos. Resulta que este Robert Redford de Zaragoza en Común ha pasado al primer nivel no de carapollismo, que también podría ser, sino de la gilipollez, a secas, llamando carapolla al alcalde de Madrid. Toma provocación. Toma insurgencia. Toma conciencia crítica. Lo que hay que oír y lo que hay que ver, más allá de la evidencia bíblica de atacar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio; aunque viga salvaje, viga sin vigor ético ni estético. Pero en fin, el hombre pretendía tener sus cinco minutos de fama o sus columnas y no las va a tener por lo que ha dicho, ni siquiera por lo que es o por lo que parece su cara, de la que además podríamos hablar, sino por lo que representa.

A mí me da ternura este muchacho. Ves el vídeo y dices: pues mira, si hay cuotas para todo, que las haya también para la gente con ese tipo de dificultad añadida que es no haber dejado atrás la adolescencia. ¿Lo recuerdan, verdad? Cuando el tonto de la clase, que entonces pasaba por el listo, se dedicaba a señalar los defectos físicos de los demás. Cuánta frustración se concentraba ahí, cuánta alma encogida, cuánto resquemor hacia una vida que no te reservaba sus sábados dorados. Cuánta frustración. Esa gente párvula y devota de señalar defectos muy presuntos en físicos ajenos se va quedando atrás, o bien ella misma va dejando atrás la estupidez ridícula de hacerlo. Algunos, muy pocos, como Alberto Cubero, ocupan todavía el mismo pupitre; con la curiosidad o la gracia añadida -para quien lo perciba así- de haber cambiado la clase de 1º de FP por una concejalía. Desconozco si las políticas de integración para los distintos niveles de discapacidad emocional también contemplan tener como destino la representación pública, pero en cualquier caso aquí tenemos un ejemplo de lo que no nunca se debería hacer, decir ni ser.

En la comisión de Hacienda, tras recriminar al gobierno municipal de PP-Cs en el ayuntamiento de Zaragoza el retraso del presupuesto de 2022, ha recordado a Novak Djokovic y la declaración de José Luis Martínez-Almeida sobre su intención de que pueda participar en el Mutua Madrid Open. Y ha dicho esto: «Creo que el señor Azcón va a proponer hijo predilecto a Djokovic para las fiestas del Pilar, con las ocurrencias que copia de... Iba a decir carapolla. Perdón, del señor Almeida». Iba a decir, ¿sabes? Menos mal que el tío tiene un don para rectificar sobre la marcha. Ay, qué brillantez. Cicerón, vamos. La concejal de Hacienda y presidenta de la comisión, María Navarro, claro, se queda estupefacta: «¿Usted que ha dicho?». Y reincide Cubero: «Que iba a decir el carapolla. Perdón, el señor Almeida». Ea. «No ha sido correcto decirlo, se me ha escapado». Sí, más o menos como las pérdidas de orina, que son impredecibles. Después logra acabar todavía mejor: «Sí, sí, perdón... No tenía que decirlo. Lo diré fuera de aquí pero no aquí». Es meritorio: yo creo que el tío logra superar su propio listón insuperable.

Más allá de los juegos verbales del comienzo, que estaban muy a huevo, lo fácil sería aquí remitir a los lectores de CÓRDOBA a analizar la foto de Alberto Cubero, para ver si un hombre con semejante distribución facial tiene derecho artístico a poner ni una sola coma a la cara de alguien. Lo de Martínez-Almeida es únicamente una maniobra de propaganda efectiva y básica para minar, degradar y ridiculizar la confianza que este hombre genera como uno de los principales activos de la oposición. No hay nada más. No tiene cara de nada y es un tipo que genera esa confianza de una sensatez que nunca es infalible, pero que habla de frente y que convence desde la serenidad de un razonamiento. Hoy voy a defenderlo abiertamente porque una de las cosas que más me jode en la vida es que se celebre con una carcajada toda alusión jocosa a un pretendido defecto físico de alguien. Ni físico, ni mental, ni de otro tipo. Cada uno tiene lo que la vida le ha dado, esto es así. Y no veo yo a Brad Pitt precisamente hablando en el sillón de Alberto Cubero, sino a un hombre no sé si muy agraciado, ahí no entro, pero adobado en la adolescencia cíclica.

Esto es la devaluación venga de donde venga, nos aleja de un planteamiento demócrata de altura y nos deja a todos cara de Alberto Cubero.

