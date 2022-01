Viejo es la palabra desterrada que nos dignifica. Viejo es la solera de un carácter, la hondura de unos rasgos en esa geografía de historias invisibles que se vuelven patentes ahí, en todo ese cansancio en esa piel cosida a la intemperie dura y permanente que es vivir. «Soy mayor, no idiota», recuerda Carlos San Juan, un médico jubilado de 78 años que está hasta las narices de encontrarse con el reto perpetuo en el cajero o las aplicaciones del teléfono para operar con su banco. 100.000 firmas ha reunido en cuatro semanas su campaña en change.org. Lo que reclama es algo que a todos nos alude: «Un trato más humano en las sucursales bancarias»: se siente «apartado» porque «casi todas las gestiones son telemáticas».

Pero ojo: para sentirse así no hace falta tener 78 años. Llamas a una aerolínea, llamas a tu compañía de teléfono, llamas a cualquier institución, y respiras tranquilo cuando te atiende una voz humana. O sea: es una devaluación permanente de la atención en general lo que se está imponiendo, que se hace más patente para el colectivo más vulnerable en este sentido, o más alejado de la generación que cree haber visto el mundo, y el amor, y el sexo, moviendo con el dedo una pantalla. «No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas, hay gestiones que sólo pueden hacerse online... Y en los pocos lugares donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, es necesario pedir cita previa por teléfono, pero nadie coge el teléfono y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar». En fin, otro paraíso distópico o el vuelva usted mañana de Larra, pero en plan digital bestia. Eres mayor y no eres idiota, es más: estás poniendo en marcha algo que muchos sienten y sentimos. Pero en los viejos esto una canallada y no hay ningún ministro para defenderlos, después de haberse pasado la vida luchando por sacar adelante a los demás.

*Escritor