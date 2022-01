Aunque algunos ya lo intuían, la reciente presentación del informe de la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas, realizado con bastante solvencia científica y respaldado por numerosos profesionales, ha puesto los datos encima de la mesa y encendido las alarmas sobre el grave impacto que la crisis del covid ha supuesto para el crecimiento de la exclusión social en muchos sectores de nuestra población. Si en términos globales hemos pasado del 8 al 12 por ciento de población -11 millones- en situación de exclusión social grave -dos millones de hogares no tienen a ningún miembro trabajando-, no todos se han visto afectados de la misma forma.

Sobresalen, en estas heridas sociales de la pandemia, las cicatrices que recaen en el millón y medio de jóvenes, menores de 34 años, en situación de exclusión severa, aumentando la brecha generacional. Que no es la única, pues también se agrava la de género, donde la vulnerabilidad de la población femenina se ha multiplicado por varias causas, tanto por las mayores tareas de cuidado como por la mayor afectación en los empleos perdidos en el comercio y la hostelería. A ello se suma la brecha digital, pues no todos han sabido ni podido incorporarse al mismo ritmo a las nuevas exigencias. También el impacto ha sido grande en familias monoparentales y en población extranjera, que multiplican las ratios de pobreza sobre el resto.

El panorama es serio y sombrío. La recuperación económica no va de la mano de la social, donde se han roto muchas relaciones, y se han cronificado muchas situaciones que costará reconducir. Es verdad que no es un fenómeno de nuestro país, sino a nivel global. La pregunta que nos hacemos, después del diagnóstico, está sobre todo vinculada del lado de las soluciones.

Y lo primero para ello, es mirar esta realidad en su justa medida para ser conscientes de ella. Si queremos tapar las cifras o ser triunfalistas no podremos atender adecuadamente las necesidades que se plantean. Cáritas atendió el pasado año a casi 1,5 millones de personas en nuestro país, que no salen adelante solo con las ayudas públicas de Ertes ni con el ingreso mínimo vital, cuyo impacto ha sido mucho menor que el esperado.

El debate público ha estado demasiado orientado a las cuestiones territoriales o a las luchas políticas. Debemos de introducir cuanto antes y con urgencia en la agenda el debate sobre la cohesión social de nuestros ciudadanos, de los barrios, de la España rural, de las personas con capacidades diferenciadas, de los jóvenes, de los nuevos residentes que seguirán llegando para cubrir los trabajos que no queremos, y de tantos otros colectivos.

Que la desigualdad de género, edad y origen no gane la partida, es una tarea fundamental y de toda la sociedad. El mercado o el crecimiento económico por sí solo no basta, porque también crea contratos precarios e inestabilidad laboral como ha mostrado el modelo neoliberal. Las ayudas públicas tan necesarias socorren y palian, pero no solucionan si no se desarrollan políticas más activas, integrales, transversales, sostenibles y coordinadas en materia de formación, conciliación, vivienda, salud, educación, etc, de todas las administraciones. La involución social y las brechas descritas son además caldo de cultivo propicio para todo tipo de populismos sectarios que a todos nos debilitan y terminan cuestionando las bases de nuestra convivencia. Por todo ello, pongámonos mano a la obra cuanto antes, asumamos cada uno la cuota que corresponde, desde la convicción de que un Estado no puede consolidar los derechos y libertades de sus ciudadanos, cimentando la riqueza y prosperidad de unos sobre la escasez y pobreza de otros. Cohesión o exclusión social, ese es el reto.

*Abogado y mediador