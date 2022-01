Te levantas el domingo y lo primero que lees es que ya tenemos una variante procedente de Chipre, denominada Deltacron porque combina la Delta y la Ómicron. Y luego, este mismo diario te pone los pelos de punta al informar que también del Camerún ha llegado otra variante a Francia, la IHU, que podría tener 46 mutaciones y 37 deleciones, que no sé lo que es eso pero que suena fatal. Y, ante tanta desorientación y tanta irresponsabilidad de todos, empezando por quienes se supone que deben gobernar y terminando por quienes se supone votan para que les gobiernen, uno se pregunta si alguien sigue sin caer en la cuenta de lo principal. Y lo principal es que la sociedad y la saciedad del bienestar han terminado, que quienes pueden y deben hacerlo han de centrar absolutamente todos los esfuerzos y recursos en tres o cuatro cosas y dejar de derrochar en todas las demás paridas, inventos, avoluntos y genialidades que suelen crearse casi exclusivamente para colocar cada uno a los suyos. Por ejemplo, los sectores que deberían recibir la mayoría del presupuesto nacional son la Sanidad, la investigación, las infraestructuras (sobre todo creando nuevas y potentes de tipo sanitario), el empleo juvenil y un sector energético que, como en Francia se han propuesto ya, logren sacar al país de la dependencia a través, fundamentalmente, de una red de micro centrales nucleares, hasta que las limpias y renovables sean capaces de tomar el relevo a largo plazo. También se hace necesaria una sola voz científica e independiente, no oficial (no hablo de cantamañanas como Simón, obviamente) cuyas declaraciones fueran indiscutibles y contrastadas. Además, unos medios de comunicación que dejen de abrir la información con cifras alarmistas sacadas de contexto donde ponen más relevancia en los contagios que en las ocupaciones hospitalarias. Por último, es obligada una inversión inmediata en los sistemas sanitarios que recuperen los recortes y aumenten sus medios, con más personal mejor pagado para evitar que emigren a Inglaterra, y a los que se les consolide el prestigio que merecen. Yo sólo votaré en las próximas a quien presente estas propuestas.

* Escritor