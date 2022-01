Además de ser conocido en el futuro como el ‘tercer año de la pandemia’, ¿cómo pasará a la Historia el recién estrenado 2022? Digo de manera oficial, independientemente de que alguna gran alegría o una catástrofe den un nuevo sobrenombre a estos doce meses.

Pues bien, como en internet hay de todo, la página diainternacionaldel.com recoge que este 2022 es oficialmente el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, el del Vidrio y el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. Como les cuento. Además, esta curiosa y documentada web da cuenta de la existencia de 845 Días Internacionales y Mundiales. Recuerden que un año, como mucho y si es bisiesto, tiene 366 días, así que tenemos una saturación evidente de jornadas conmemorativas a 2,3 días internacionales cada 24 horas. Pero es que de esos 845 Días Internacionales y Mundiales 308 están oficializado por instituciones globales, 61 tienen carácter popular, hay también 32 semanas internacionales y ya se han celebrado, están en curso o se han programados 91 años internacionales. Si a eso le unimos el calendario religioso y litúrgico con su santoral y fiestas de guardar (o de dejar en lo alto de la mesa, que cada cual pone las fiestas donde quiere), el almanaque oficial local, autonómico y estatal de festivos, el anuario ‘comercial’ de compras compulsivas y la agenda personal de cumpleaños de familiares y amigos que además las redes sociales nos recuerdan cada día… pues ya verán ustedes que tenemos repleto el dietario. Y eso que, como informaba ayer Diario CÓRDOBA en su edición digital, aún no sabemos qué va a pasar con el Carnaval, la Semana Santa y la Feria de Mayo, entre otras citas condicionadas por la pandemia.

Pero, es que, además, incluso hay ciclos ‘extraoficiales’ popularizados desde hace años como el ‘dry january’, el ‘enero seco’, en el que mucha gente se impone prescindir durante estos 31 días de toda bebida alcohólica tras los excesos navideños. O jornadas como el ‘yellow day’ (el ‘día amarillo’ o ‘día feliz’), que según los algoritmos es el último domingo de junio con los días más largos, la paga extra recién cobrada, todos los grandes planes de disfrute del verano por delante… En el extremo contrario está el ‘blue day’, o ‘día triste’, que este año precisamente cae en el próximo lunes, día 17, con el sol poniéndose a media tarde, en plena cuesta de enero, lejos ya de los recuerdos de Navidades y más lejos aún del próximo puente festivo… Y también cerca, fechas como el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es mañana; el Día Mundial de la Lógica y el Día Internacional de la Cometa (así, como suena), ambos el 14, o el Día Internacional de The Beatles, coincidiendo con el Día Mundial de la Nieve, el 16 de enero.

¿Qué cómo será el 2022? Pues visto lo visto, una conmemoración continua de lo que sea, que no tiene por qué ser una ‘celebración’ cuando se trata de jornadas con recuerdos tristes. Y en el fondo no está mal. Tantas fechas premarcadas en el calendario nos ayudan a salir un poco de nosotros mismos y mirar a tantas cosas importantes en el mundo que merecen al menos un minutito de atención una vez al año. Aunque, eso sí, sin olvidar que lo mejor es encarar cada día acordándose de que se trata de una jornada única e irrepetible, que la perderemos si no la hacemos especial y que solo está en nuestra manos sacarle partido porque nuestra agenda la marcamos nosotros… se celebre lo que se celebre internacionalmente.