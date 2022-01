Afortunadamente, siempre nos quedará Alberto Garzón para empezar el año. Siempre nos quedará Alberto Garzón, mientras que Pedro Sánchez se afiance en su propio guion de la película, que hasta este momento del metraje ha sido ver caer a los demás mientras él se sostiene aún en su acumulación de cenizas, porque los decorados son intercambiables. Siempre nos quedará Alberto Garzón: porque donde se ponga un filetón o un Tigretón poco hecho, que nos quiten el dogma del consumo sostenible y la bondad del sándwich vegano. Siempre nos quedará Garzón. Lo habíamos perdido, hasta que al iniciarse 2022 se ha denunciado la campaña de la derecha -y la extrema: no la olvidemos, porque tiene su propio efecto invernadero en el Gobierno- por tergiversar lo que él sí dijo en la entrevista en The Guardian. Así que el propio Garzón lo ha transcrito ahora en Twitter, que es donde se tienen en España los debates políticos de altura: «Pero, claro, es que cogen un pueblo de la España despoblada, meten 4.000 cabeza (s) de ganado allí, o 5.000 o 10.000, contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta... Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional». Menos mal que la aclaración la ha hecho el propio Alberto Garzón, con el que ya veo difícil que los ganaderos españoles puedan iniciar una hermosa amistad. «El bulo comenzó el 3 de enero impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes... y el resto ya lo sabéis». Hombre, Alberto, bulo ninguno, como tú mismo aclaras en tu tuit. Otra cosa es que no te guste la reacción de los ganaderos injuriados por su propio Gobierno. Yo creo que Alberto Garzón está muy bien con sus recetas de humus y sus cositas de patrulla canina de la vida sana, pero en cuanto entra en la verdadera política, con gentes que se dejan la vida en sus trabajos, es mejor que siga en su dibujo animado.

* Escritor