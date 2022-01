En resumen, llevamos ya dos años deseando que el año siguiente sea mejor porque es imprescindible pensar esto. Quiero decir que en marzo de 2020, cuando comenzó la pesadilla, ya deseábamos que en marzo de 2021 todo se esperanzara, y en 2021 vino a ser lo mismo. Ahora estamos en primer día de 2022 y tenemos que echar mano de una dosis pura de alegría, de un chispazo interno que también nos recorra con su electricidad. Lo de los felices años 20 que un servidor les deseaba hace ya dos años vamos a dejarlo en cuarentena, pero no lo vamos a olvidar. Tenemos que vivir esos felices, esos famosos años 20 porque son nuestra vida ente las manos, porque son el presente que podemos tocar. Todo se nos decanta en carne viva y la Navidad, esencialmente, ha sido un mazazo en el espíritu. No tanto en la fortaleza de seguir adelante, que tiene algo de surco en tierra seca, sino en esa conciencia que nos dice que, igual que en la canción de Duncan Dhu, los buenos tiempos volverán. Pero no es que sea necesario solamente creerlo; también lo es escribirlo, aunque ya casi duela el arado en las manos cuando lo clavamos en un campo que parece baldío. Todos estos meses, el temblor de un desánimo continuo. Sin embargo, aún seguimos aquí y es imprescindible salvar eso. Es un poco ser Rocky pero sin oponente, es como subir las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia pero sin melodía, sabiendo que después sólo nos queda enfilarlas de nuevo, y volver a entrenar, en un boxeo de sombras con nosotros mismos, porque ya sólo importa continuar sin caerse en la lona.

Podría haber razones que nos hagan pensar que este 22 puede ser mejor que el 21. También es fácil encontrarnos otras que nos hagan razonar lo contrario. Yo creo en la pureza del deporte para ir ofreciendo analogías que nos hagan vivir: al final lo que importa es seguir adelante, pensar que la campana sólo suena cuando ya no la escuchas, porque no estás aquí. Desde luego, es muy importante construir una narrativa de estos años: que el agotamiento no nos reste no sólo el análisis, sino la construcción del recuerdo. Escucho a Pedro Sánchez, nuestro presidente del Gobierno, afirmar que «La pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador de la modernización en España». Por supuesto entiendo lo que el hombre quiere decir: que su equipo fantástico ha logrado hacer de la necesidad virtud y, en medio de la mayor crisis sanitaria y financiera que hemos vivido -aunque eso no lo cuenta-, él ha sacado adelante unas medidas que entiende como «modernización». Pero comprender la intención de lo que dice Pedro Sánchez, ese sacar ventaja hasta de la mayor desventaja que imaginarse pueda -alrededor de 100.000 muertos por covid-, no tiene que hacernos comulgar no con sus ruedas de molino, sino con sus órbitas planetarias de manipulación y desvarío. Dilo de otra manera. A los dueños de las 207.000 empresas que han cerrado en España, según datos del INE, ve y les cuentas que «La pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador de la modernización en España». En fin, eso sin hablar -que ya lo hemos dicho- de los 100.000 muertos y de sus familias. Que son culpa básicamente del covid. Pero hombre, haz tu propaganda de otra forma. Córtate un poco, aunque te gustes tanto escuchándote como ante al espejo. Por favor: un poco de decencia.

Si pudiéramos elegir, creo que muchos, muchas y muches, muchus y muchis, habrían preferido menos modernización ideológica y no pagar el peaje de la pandemia mundial. Sin embargo, escuchas al doctor Sánchez y casi parece que tenemos que estar agradecidos al virus de Wuhan. Qué suerte hemos tenido. Con el virus. Porque gracias a eso, España se ha subido al tren de la modernización. Pero qué milagro de estadista. Como si tuviera algo que ver con la agenda ideológica de un Gobierno que, entre otras finalidades seguramente más edificantes, se ha propuesto la polarización vírica entre las facciones de una guerra civil cada vez más cerca, mientras los asesinatos de ETA, esos sí, deben quedarnos cada vez más lejos, porque pactar un presupuesto es todo un triunfo.

En fin: apriétense los machos, que 2022 empieza así, con esta gratitud mal dirigida al virus que nos ha matado o nos ha hecho infelices con pobreza, abrazos y fronteras cerradas. Pero a ver si esperando un poco menos, conseguimos más. Con la fuerza en el pecho y la mirada alta, porque no hay más lucha perdida que la que se abandona y aquí se trata sólo de continuar, resistir y fajarse sin derrumbarse en la lona. Y si caemos, arriba.