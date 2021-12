Mujeres, denunciad. Estáis tardando. No importa que no hayáis sufrido violencia de género. Ya sois víctimas, aunque no lo sepáis: porque sois mujeres. Desde que el BOE publicó el lunes la resolución del 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en la que se hace referencia al Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género, todas las mujeres españolas son víctimas en potencia, aunque no lo hayan sido nunca en realidad. Porque cualquier mujer que levante la mano y diga que ha sufrido algún tipo de amenaza o de maltrato, aunque no sea cierto, aunque luego se investigue judicialmente y se demuestre que mintió al denunciar, será considerada, administrativamente, como una víctima de la violencia de género, con lo que podrá recibir todas las ayudas dirigidas a las que sí han sufrido violencia de verdad. Así, desde este lunes, cualquier mujer que no haya denunciado por violencia de género, pero se encuentre en un «proceso de toma de decisión» -o sea, que se lo esté pensando-, será considerada víctima de maltrato, tanto como aquellas que sí denunciaron, aunque sus casos fueran archivados o sobreseídos, es decir: no prosperaron en los tribunales, porque el proceso demostró que se trataba de una denuncia falsa, o bien no se encontraron pruebas suficientes. Ya sé que esto puede sonar a justicia heteropatriarcal, pero resulta conveniente recordar que, en España, para condenar a alguien -todavía-, aunque ese alguien sea hombre, es imprescindible probar que ha cometido el delito que se le imputa.

Según esta resolución, aquellas mujeres cuya orden de protección les fue retirada porque el acusado fue «absuelto», también serán víctimas de violencia de género. Con esta victimización colectiva de la mujer, con independencia de que realmente se haya sido víctima o no, se logrará además disparar las cifras de mujeres víctimas de maltrato, que a partir de ahora incluirán no solo a las mujeres que han sido verdaderamente maltratadas, sino también a las que, no siéndolo, hayan intentado beneficiarse del dolor de las demás. Esta misma semana, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos sus datos del tercer trimestre de 2021, con un incremento de un 5,2 % más de víctimas. La pregunta, entonces, es: ¿culpamos únicamente a la maldad genética del hombre, o empezamos a plantearnos que esta campaña de victimización y culpabilización masivas no está dando resultados? Que hay mujeres que son víctimas de acoso, de maltrato y de violencia, por desgracia, no es algo que vayamos a descubrir a estas alturas. Por supuesto que yo animo, como he hecho siempre en mis artículos, a denunciar a cualquier mujer que de verdad sea víctima. Pero ahora, gracias a Irene Montero, nos encontramos con este disparate jurídico según el cual, tras un proceso, puede haber quedado demostrada la total inocencia de un hombre; pero su denunciante, mujer, cuya acusación no ha podido demostrarse o, directamente, ha quedado acreditado que incurre en falsedad -o sea, que ha calumniado-, será considerada víctima de violencia de género pase lo que pase, es decir: lo sea o no lo sea de verdad. Además de dinamitar el principio de presunción de inocencia y vaciar de sentido el proceso penal, ¿en qué beneficia todo esto a las mujeres realmente agredidas? El paso siguiente a que todas las mujeres sean víctimas por denunciar, aunque se demuestre que esas denuncias son falsas, es la culpabilidad del hombre en cualquier caso, por el hecho de serlo. Y esto no tiene que ver únicamente con los casos de la violencia de género, sino que también puede extrapolarse, como toda injusticia, a muchos otros órdenes de la vida antes, durante y después de una relación entre una mujer y un hombre. Insisto: que las mujeres que se consideran víctimas reales denuncien, siempre, y que se las proteja todavía mejor. Pero estas políticas no están contribuyendo a solucionar el problema: proteger a las víctimas no puede acabar en victimización ni culpa colectivas. Yo he crecido y aprendido mucho con mujeres dueñas de sus vidas. Antes de esta oleada de victimización cultural que ya trasciende a lo ideológico, ninguna de ellas habría consentido que se las privilegiara, ni promocionara, ni subsidiara, por ser mujer o por un falso maltrato, porque su feminismo era distinto y no iban a vender su dignidad. *Escritor