Me gustaría saber qué entiende Alberto Garzón por privilegio. Quiero decir si cuando dice privilegio es consciente de su significado. Vamos a reproducir las declaraciones de ayer del ministro de Consumo, sobre la familia violentamente acosada en Canet de Mar por solicitar que su hijo de 5 años pueda recibir en español un 25 por ciento de su enseñanza, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Yo no comparto el criterio que utiliza esa familia porque el español no está en peligro en ninguna parte de nuestro país. El español goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas, no sólo la catalana, sino otra serie de lenguas».

Según el diccionario de la RAE, privilegio es «Exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia». Ya sé que por ahí hay una multitud cada vez más creciente de gentes que prefieren dar a las palabras una significación propia; pero acaban siendo lo que son. En ese sentido, el español no tiene ningún privilegio en España, sino una situación correspondida con su realidad sociológica. Es una gilipollez solo a la altura de acusar a los franceses de tener privilegios en Francia por ser franceses: no son privilegios, sino derechos. Quiero decir que el español, lo que tiene en España y en el mundo, es presencia, una realidad natural y sanguínea que es la voz hablada de la gente, pero no un privilegio. Privilegio, pero mal entendido, es lo que permite que el resto de los padres catalanes y españoles de ese colegio de Canet de Mar puedan imponer su voluntad arbitraria sobre el derecho de una criatura de 5 años a aprender en español un 25 por cierto de su horario lectivo. Lo mejor ha sido la tibieza de Garzón al condenar «cualquier abuso». Así, el privilegio mal entendido de esos padres acosadores se convierte en un acoso apoyado desde la Generalidad, ya reconvertido abiertamente en un gobierno totalitario. *Escritor