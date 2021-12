Es una forma de decirlo, claro. Nunca es tarde para una biblioteca en el sentido de que siempre será bienvenida, aunque desde que se proyectó -no estoy segura de si estaba la cordobesa Carmen Calvo al frente del Ministerio de Cultura durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y empezó la obra en el 2014, ya va siendo hora de tenerla. Recuerdo la polémica de las rosas. En esa parte final de los Jardines de Agricultura que se asoma a la avenida de América había una rosaleda bastante extensa, que visitaban los niños de cinco años con la seño Rosarito y a la que en general se prestaba poca atención, porque esos jardines, que conocemos como «de los Patos» por razones evidentes, no tenían entonces los cómodos accesos que tienen ahora a la avenida, y habían arrastrado durante mucho tiempo cierta fama de inseguridad, de modo que la mayor parte de los paseantes se quedaban en el otro extremo, junto a la terraza del bar Playa, el estanque y los columpios. Pero se formó una buena trifulca ciudadana por eso de arrancar los rosales, cuando, por mucha pena que dé, una rosaleda puede plantarse de nuevo y estar bien lozana en pocos años. Terminado ese problema, o más bien zanjado por la vía de los hechos, se quedó el solar a su aire mucho tiempo, incluyendo okupas en tiendas de campaña que se colaban en el interior. Luego empezaron las obras, después hubo restos arqueológicos (o al revés) que también retrasaron los trabajos, como recordaba ayer el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en su visita al edificio. Por fuera parecía que estaba todo terminado, pero se ve que no. Luego que si el covid, que si hubo que adaptar la construcción a nuevas normativas... Parece que ya sí, que ya está casi lista la obra, a 20 millones de euros -el doble de lo proyectado inicialmente- y que se entregará en verano a la Junta de Andalucía para que la dote de libros y recursos y la abra en el último trimestre del 2022.

Ya es tarde para que mis retoños vayan por allí a estudiar, o a ver películas o a ligar. Todas mis ilusiones han sido vanas. Pero habrá otros estudiantes, otros niños, otras personas jóvenes, adultas o ancianas que puedan pasear hasta los jardines entre el rumor de los árboles casi centenarios, entrar en la Biblioteca Pública del Estado, que llevará el nombre del Grupo Cántico, y mantener viva esa llama del encuentro con los libros, con ese olor especial, con ese silencio que respira. Yo estoy deseando. A ver si por esta vez, a fuer de tardíos, se cumplen los plazos.